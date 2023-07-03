سوئد اهانت به قرآن کریم را موجب «لطمه به اعتبار استکهلم» دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «توبیاس بیلستروم» وزیر امور خارجه سوئد به دنبال تداوم واکنش‌ های گسترده به هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در این کشور به روزنامه «سیندسونسکان» گفت: این اقدام می‌ تواند به خدشه‌ دار شدن اعتبار کشورمان منجر شود.

وی با بیان اینکه دولت سوئد برای حفظ اعتبار این کشور تلاش می‌ کند، گفت: اگر برای تبدیل تصویر ذهنی خوب از کشورمان به موضع اسلام هراسی ادامه داده شود، این موضوع در بلند مدت به ضررمان خواهد بود. برآورد پیامدهای آن بر روند عضویت ناتو دشوار است. البته که دفاع دولت از آزادی بیان نیز مهم است!

دولت سوئد دیروز یکشنبه در اقدامی دیرهنگام، هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در این کشور را محکوم و آن را «اسلام‌هراسانه» توصیف کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوئد در این خصوص آمده بود: دولت سوئد کاملاً درک می‌ کند که اقدامات اسلام‌ هراسانه ای که توسط افرادی در تظاهرات در سوئد انجام می‌ شود می‌ تواند برای مسلمانان توهین‌ آمیز باشد. ما اینگونه اقدامات که به هیچ وجه بیانگر دیدگاه های دولت سوئد نیست را به شدت محکوم می کنیم. سوزاندن قرآن یا هر متن مقدس دیگری، اقدامی توهین آمیز، بی احترامی و اقدام تحریک آمیز آشکاری به شمار می آید. ابراز نژادپرستی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط با آن در سوئد یا اروپا جایی ندارد!

در هیم رابطه، «احمد بن حمد الخلیلی» مفتی عمان از مسلمانان جهان پیشتر خواست به هتک حرمت قرآن کریم در سوئد واکنش نشان دهند.

وی در ادامه افزود: مسلمانان شرق و غرب عالم باید با این جنایت آنطور که شایسته آن است برخورد کنند. کمترین کاری که از دست مسلمانان در برابر این جنایت بزرگ برمی آید تحریم تمام و کمال کالاهای سوئدی است.

سازمان همکاری اسلامی هم خواستار اتخاذ تدابیر جمعی علیه تکرار هتاکی به قرآن شد.

سازمان همکاری اسلامی تصریح کرد که هتاکی به قرآن و پیامبر در چارچوب حوادث اسلام هراسی عادی نیست.

این سازمان بر ضرورت اجرای قانون بین المللی منع تنفرپراکنی دینی تاکید کرد.

لازم به ذکر است که سلوان مومیکا مهاجر عراقی ۳۷ ساله، نسخه‌ای از قرآن کریم را به آتش کشید و صفحات آن را پاره کرد. این اقدام هتاکانه موجی از اعتراضات در بسیاری از کشورهای اسلامی را به دنبال داشت.

«ایوان فائق جابرو» وزیر مهاجرت عراق با حضور در کلیسای «سیده النجاة» در بغداد حادثه آتش زدن قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرد. وزیر مهاجرت عراق از برنامه‌ریزی بغداد برای رایزنی با دولت سوئد برای بازگرداندن عامل آتش زدن قرآن کریم و درخواست ضمانت برای عدم وقوع مجدد چنین حوادثی در آن کشور خبر داد.