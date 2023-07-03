به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صادقی شامگاه دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: میانگین‌نرخ تورم استان سمنان بر اساس گزارش اعلامی مرکز آمار ایران، از میانگین‌نرخ تورم کشوری پایین‌تر است که‌کنترل قیمت‌میوه و اجاره بها و قیمت مسکن در بهبود بیشتر این مهم تأثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه تأمین اقلام و کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، اولویت اصلی ستاد تنظیم بازار است که به صورت مستمر بازار مورد رصد و اقدامات در دستور کار قرار دارد، افزود: بکارگیری اصل شفافیت و همچنین سیستم‌های نوین و بروز، یکی از راهکارهای مقابله با فساد در تمامی حوزه‌ها از جمله بازار و نظام توزیع است.

معاون استاندار سمنان همچنین بیان کرد: مدیریت امور و توزیع شکر به منظور کاهش تقاضای موجود در خصوص این کالا در سطح بازار به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صادقی در ادامه گفت: بازارچه عرضه مستقیم محصولات و مایحتاج اساسی مردم در سطح شهرستان‌های استان و ساماندهی بازار اجاره بها و قیمت مسکن‌از دیگر اقداماتی است که باید به صورت عاجل انجام گیرد.