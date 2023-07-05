آب به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد رسید/ عزمی بر پایان تنش آبی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: کهگیلویه و بویراحمد هزاران چشمه و آبشار را در دل کوه‌ها و مناطق سخت گذر خود جای داده، اما موقعیت قرار گیری، مهار این ظرفیت‌ها و بکارگیری برای تأمین آب روستاها را با مشکل مواجه می‌کند.

سال‌ها درگیر تنش آبی

کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌های پر آبی است که در سال‌های اخیر بیش از پنج شهر و ۲۶٠ روستای آن با تنش آبی مواجه شد.

قریب به ۱۰ درصد روان آب‌های ایران پهناور از استانی که تنها یک درصد جمعیت کشور را داراست عبور کرده و چرخه توسعه آن برنامه ریزی مناسبی برای عبور از ضعف‌ها نداشته است.

بر حسب تلاش شکل گرفته در دولت‌های مختلف، بخش‌هایی از مشکلات آبرسانی روستایی استان حل شده، اما شاهد توسعه قطره چکانی آبرسانی پایدار در مناطق بودیم.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تلاشی برای تحقق عدالت توزیعی شکل گرفته و پوشش آبرسانی به دورترین نقاط استان هدفگذاری شده است.

عزم دولت سیزدهم بر رفع مشکلات آبرسانی

حجم بالای کار و تعداد روستاهای دارای تنش آبی گاهاً گلایه مردم را در پی داشته که یک برنامه در دولت سیزدهم برای رفع تنش آبی در دو سال آینده هدفگذاری شده و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این محور توسعه قرار گرفته است.

این روزها برای کهگیلویه و بویراحمد، نوید بخش تحقق پروژه‌هایی شده که همزمان با هفته دولت به مرحله افتتاح رسیده‌اند.

آبرسانی به ۳٠ هزار نفر محقق شد

آب پایدار به چندین روستا و منطقه در کهگیلویه و بویراحمد رسیده و این طرح‌ها همزمان با سفر دولت به بهره برداری می‌رسد که پروژه‌های آبرسانی حدود ۳۰ هزار نفر را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: شرکت آب و فاضلاب استان ۶ پروژه آبرسانی، تکمیل مخزن و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع را برای سفر دوم دولت سیزدهم به استان تدارک دیده است.

امید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تکمیل مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی مادوان، توسعه و اصلاح شبکه‌های آب یاسوج و برخی مناطق شهری شهرستان بویراحمد، آبرسانی به روستاهای «چم عربی، کل کل عباس آباد، نده، گردنتل، اسکندری و روستاهای گردوه» بخشی از پروژه‌های فعال ما در استان بوده که آماده افتتاح شده است.

صالحی بیان کرد: حجم اعتباری این پروژه‌ها بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال است و جمعیتی ۳۰ هزار نفری را تحت پوشش خود قرار می‌دهد.

تصفیه خانه آب یاسوج در مسیر تکمیل

مدیرعامل آبفا استان در خصوص پروژه تصفیه خانه بزرگ آب یاسوج گفت: این پروژه که تقریباً راکد شده بود، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۵ درصدی در این دولت، افتتاح نزدیک شده است.

وی افزود: این پروژه آماده افتتاح دستی فاز اول است اما برای تکمیل آبگیر باید منتظر پایین آمدن سطح آب رودخانه بشار بمانیم.

صالحی ادامه داد: حساسیت ویژه ای بر روی سلامت مردم داریم و این تاکید ویژه وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب نیز به ما نیز است که پروژه‌ها اصولی و کامل وارد مدار شوند.

صالحی خاطرنشان کرد: از این جهت با تکمیل چرخه کار تصفیه خانه، اگرچه تصفیه دستی می‌تواند فعال شود، اما ترجیح بر این داریم که پروژه‌ای ویژه و ارزشمند با لحاظ همه جوانب به مردم شریف مرکز استان تقدیم کنیم.

آغاز آبرسانی به ۶٠٠ روستا

مدیر عامل آب و فاضلاب استان گفت: یکی از اقدامات ما برای کاهش تنش آبی در استان، اصلاح و توسعه شبکه آب در روستاهای استان بود که با همکاری بسیج سازندگی آبرسانی به ۴۸ روستا در دو سال اخیر به صورت ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی با اشاره به عملیات آبرسانی به ۱٠٠ روستا، تصریح کرد: حدود ۱۰۰ روستا نیز با درصدهای پیشرفت فیزیکی مختلف در حال کار است و برای سال جدید نیز به زودی تفاهم نامه‌ای با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و معین آنها که بسیج سازندگی در استان است منعقد می‌شود که از قِبَل آن، آب پایدار به ۶۰۰ روستای محروم استان می‌رسد.

با توجه به تنش آبی موجود در مناطق مختلف استان، تکمیل پروژه‌های آبرسانی روستایی می‌تواند گامی مطلوب در خدمت رسانی پایدار و تحقق عدالت توزیعی در مناطق بوده و کاهش مهاجرت با تکیه بر افزایش ظرفیت‌های زیرساختی رقم بخورد.