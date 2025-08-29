رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی عصر جمعه در نشست مشترکی با مشاورین طرحهای آبرسانی در گچساران اظهار کرد: برنامه ریزی ها و مطالعات لازم برای تحقق رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال ۱۴۰۴ در حال انجام است.
وی افزود: پیشنهادات اجرایی و فنی برای تأمین پایدار آب شرب در مناطق بحرانی و تنش شدید آبی مطرح شد و امیدواریم با جذب اعتبارات از مبادی مختلف این هدف هرچه سریعتر محقق شود و روستاهای درگیر بحران آب از منافع آن بهره ببرند.
مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نشستهای تخصصی گروه مشاورین برای تسریع در روند تصمیمگیری و بهرهگیری از ظرفیتهای مشاورهای جهت رفع چالشهای آبی در مناطق روستایی در نقاط مختلف استان برگزار و تصمیمات عملیاتی برای انجام این کار انجام خواهد شد.
