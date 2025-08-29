  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال

رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان امسال

یاسوج-مدیرعامل آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد از رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای این استان تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی عصر جمعه در نشست مشترکی با مشاورین طرح‌های آبرسانی در گچساران اظهار کرد: برنامه ریزی ها و مطالعات لازم برای تحقق رفع تنش آبی ۱۲۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد تا پایان سال ۱۴۰۴ در حال انجام است.

وی افزود: پیشنهادات اجرایی و فنی برای تأمین پایدار آب شرب در مناطق بحرانی و تنش شدید آبی مطرح شد و امیدواریم با جذب اعتبارات از مبادی مختلف این هدف هرچه سریع‌تر محقق شود و روستاهای درگیر بحران آب از منافع آن بهره ببرند.

مدیرعامل شرکت آبفا کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نشست‌های تخصصی گروه مشاورین برای تسریع در روند تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره‌ای جهت رفع چالش‌های آبی در مناطق روستایی در نقاط مختلف استان برگزار و تصمیمات عملیاتی برای انجام این کار انجام خواهد شد.

کد خبر 6573975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها