اتصال مترو کرج تا انتهای سال ۱۴۰۲ به ایستگاه شهید سلطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد کیایی در برنامه «نگاه مردم» در شبکه صدا و سیمای استان البرز این خبر را اعلام کرد و افزود: در مجموعه مدیریت شهری توجه و توان اصلی بر روی چند پروژه بزرگ و مهم از جمله مترو در شهر است که سال هاست مردم چشم انتظار آن بودند.

کیانی ادامه داد: خوشبختانه بعد از بیست سال شهر کرج دارای مترو شد. هر چند هنوز با استانداردهای مورد انتظار فاصله داریم اما تمام تلاش خود را برای تکمیل سریع‌تر آن خواهیم کرد.

شهردار کرج وعده داد: امیدواریم تا پایان سال ایستگاه شهید سلطانی را افتتاح کنیم تا مترو کرج به مترو تهران متصل شود. این یک اقدام بسیار مؤثر در ترافیک شهری کرج خواهد بود. لازم می‌دانم این نکته را اشاره کنم که ما همواره در بحث پروژه مترو با مشکلات مالی روبرو بودیم که هم اکنون حل شده تا جایی که با همکاری دولت، استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه در پروژه مترو داریم.

شهردار کرج افزود: بر اساس قولی که از وزارت کشور گرفتیم چندین رام قطار جدید به مترو کرج اضافه می‌شود، در نهایت طول خط مترو به ۱۲ کیلومتر خواهد رسید. اراده تمام مسئولان دولتی و مجموعه مدیریت شهری بر این است که این پروژه به زودی به نتیجه نهایی برسد.

مهرداد کیانی در ادامه این مصاحبه با اشاره به ۹ ماه خدمت در شهرداری کرج به عنوان به عنوان کلیددار این شهر، گفت: با تلاش و پشتکار همکاران عزیزم توفیقات زیادی در این مدت داشتیم که امید می‌رود شهروندان عزیز شاهد آثار و نتایج آن باشند.

وی افزود: موضوع بعدی بزرگراه شمالی است که برای شهر کرج اهمیت ویژه دارد و روند پیشرفت این پروژه به صورت هفتگی از طریق بازدید رصد می‌شود.

شهردار کرج با اشاره به اهمیت ملی این پروژه گفت: بزرگراه شمالی، عبور مردم ۱۴ استان برای رفت و آمد به پایتخت از شهر کرج است و این امر یک بار ترافیک بسیار به این کلانشهر تحمیل می‌کند. همین امر مشکلات اجتماعی و محیط زیستی را برای شهر ایجاد و در نهایت زندگی شهروندان را با مشکل مواجه کرده است.

کیانی افزود: با اراده شورای اسلامی شهر کرج و دولت محترم، بودجه خاصی به پروژه بزرگراه شمالی اختصاص داده شده و بازدیدهای هفتگی استاندار البرز بازدید وزیر راه و معاون ریاست جمهوری از پروژه و پیگیری‌های مداوم شهرداری موجب تسریع در روند پیشرفت پروژه شده، در کل این امر هم اکنون روند قابل قبولی دارد.

شهردار کرج با اشاره به روند تأمین مالی بزرگراه شمالی گفت: بانک شهر در تأمین مالی پروژه بزرگراه شمالی همپای شهرداری بوده و برای اولین بار روش نوین تأمین مالی را تجربه می‌کنیم که حدود هزار میلیارد تومان اعتبار برات کارت از این بانک برای تکمیل پروژه گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه ساخت بزرگراه شمالی از حدود ۵-۶ سال قبل آغاز شده است، یادآور شد: مسئولان پیشین نیز تلاش زیادی در این زمینه داشتند اما در سنوات گذشته مشکلات بسیاری به وجود آمد که موجب توقف پروژه در یک بازه زمانی شد. ولی با تلاش و پیگیری مسئولین، خوشبختانه در دوره جدید مدیریت شهری روند پیشرفت پروژه ادامه پیدا کرد.

کیانی با یادآوری این موضوع که در ۶ ماه گذشته حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه شمالی تزریق شد، به پیشرفت خوب این پروژه اشاره کرد و افزود: اکنون شهروندان به چشم می‌توانند پیشرفت فیزیکی آن را مشاهده کنند.

شهردار کرج ابزار امیدواری کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، بخش‌هایی از این پروژه در سال آینده زیر بار ترافیک برود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶ کیلومتر از این بزرگراه کاملاً آماده شده است، گفت: عملیات آسفالت این میزان از پروژه به پایان رسیده و تا چند ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مهرداد کیانی در ادامه این برنامه تلویزونی با اشاره به اینکه مدیریت شهری کرج در نظر دارد در ایام دهه ولایت و امامت ۱۳۰ پروژه را تقدیم مردم شهر کرج کند، گفت: مدیریت شهری در سال جاری حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده و اهتمام ویژه‌ای در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد.

شهردار کرج همچنین در پاسخ به مطالبات پخش شده از طرف برخی از مخاطبان این برنامه تلویزیونی گفت: درگاه‌هایی که امکان ایجاد فساد در سیستم را داشته شناسایی و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده که نتیجه این اقدام، کاهش چمشگیر مشکلات ناشی از فساد در مجموعه بوده است.

کیانی در پاسخ به خواسته یکی از شهروندان در خصوص معضل ترافیک کرج گفت: شهرداری کرج با استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای مدرن جهت هوشمندسازی تقاطعات و معابر تردد شهر اقدام به مدیریت و بهبودروند ترافیک شهر کرده است.

شهردار کرج با بین اینکه در آینده نزدیک سیستم پارکومتر را هم در شهر کرج اجرایی خواهیم کرد، گفت: به منظور اجرای این طرح مطالعات آن به پایان رسیده و مناقصه نیز جهت پیاده سازی انجام شده است.

وی همچنین در خصوص اقدامات شهرداری کرج به منظور اجرای خط تندرو اتوبوس در شهر کرج گفت: همچنین مناقصه خطوط BRT و تا پایان سال این خطوط آغاز به کار خواهند کرد.

شهردار کرج در مورد موضوع درآمدزایی که یکی از مطالبات شهروندان بود، گفت: ما از بخش عمومی و بخش خصوصی همواره دعوت کرده‌ایم که در پروژه‌های شهری چه به صورت مشارکتی چه به صورت سرمایه‌گذاری فعال باشند.

وی ادامه داد: مقدمات این امر در حوزه‌های مختلف فراهم شده و مذاکرات خوبی نیز صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به موضوع پارکرود و اقدامات خوبی که در این پروژه برای کسب درآمد پایدار صورت گرفته اشاره کرد.

کیانی با اشاره به بحث درآمدی شهرداری کرج افزود: برای اولین بار بعد از ۱۵ سال، شهرداری کرج موفق به کسب درآمد بالای ۱۰۰ درصد شد که این امر نشان از موفقیت سیاست‌های مدیریت شهری دارد. امید است در سال جاری این روند پیشرفت داشته باشد.

شهردار کرج در بخش دیگری از این مصاحبه به مطالبه شهروندان جهت توسعه فضاهای سبز و اماکن تفریحی و گردشگری پاسخ داد و افزود: پیش از حضور در این برنامه ۶ پارک در سطح شهر افتتاح شد و برنامه مدیریت شهری، تمرکز بر بهبود و توسعه سرانه فضاهای تفریحی و سبز خصوصاً در محلات کمتر برخوردار است.

وی با بیان اینکه هر چهارشنبه در شهر کرج افتتاحیه پروژه‌ای شهری را خواهیم داشت، عنوان کرد: امسال به طور ویژه ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه به این موضوع اختصاص پیدا کرده و توجه اصلی مدیریت شهری به مسائل اساسی همچون اصلاح خیابان‌ها، جوی، آسفالت و جمع‌آوری آب‌های سطحی است، این امور عملیات عمرانی واقعاً خواسته زیادی نیست و باید فوراً اجرا شود تا موجب رضایتمندی شهروندان مناطق کم برخوردار را فراهم آورد.

شهردار کرج در ادامه افزود: در شهر کرج ۲۸ منطقه کمتر برخوردار شناسایی شده که برای این مناطق برنامه‌های ویژه‌ای در دست اقدام است و به زودی شهروندان ساکن در این محلات به عینه تحولات را مشاهده خواهند کرد.

کیانی با اشاره تحولات انقلابی که در حوزه اتوبوسرانی رقم خورده و مدیریت شهری کرج در حال حاضر ۱۴۰ دستگاه اتوبوس دارد، گفت: اکنون اقدامات لازم برای تزریق ۱۳۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز صورت گرفته که این امر افزایش ۱۰۰ درصدی ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی را تا پایان سال به دنبال دارد.

شهردار کرج اضافه کرد: در حوزه تاکسی نیز برای اولین بار ۷۰ دستگاه ون مدرن خریداری شده تا شایسته شان و منزلت شهروندان کرجی باشد. امید است در هفته‌های آینده ۲۵ دستگاه از این ون‌ها وارد خطوط تاکسیرانی شهر کرج شود.