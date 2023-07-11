ولی ضیغمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی آزاد یادواره ۱۱۱ شهید ورزشکار خراسان شمالی و مرحوم استاد «محمدعلی هاتفیفرد» با حضور هشت تیم در بجنورد برگزار میشود.
رئیس هیأت کشتی شهرستان بجنورد تصریح کرد: استانهای تهران، البرز، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، گلستان و مرزبانی کشور در این رقابتها حضور پیدا خواهند کرد.
وی در ادامه افزود: این مسابقات از روز جمعه ۲۳ تیرماه به میزبانی بجنورد و در سالن ۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار میشود.
ضیغمی نشان کرد: به تیمهای اول تا سوم به ترتیب ۵۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
رئیس هیأت کشتی شهرستان بجنورد هدف از برگزاری این رقابتها را ایجاد انگیزه برای کشتی گیران خراسان شمالی جهت برای حضور پُرقدرت در رقابتها قهرمانی کشور عنوان کرد.
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