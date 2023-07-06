هوای سه شهر استان مرکزی همچنان در وضعیت ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محرابیان در این خصوص اظهار داشت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای استان مرکزی، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز (پنجشنبه) به عدد ۲۴۷ رسید که بیانگر کیفیت هوای بسیار ناسالم برای تمام گروه‌های سنی بود.

وی افزود: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اراک در ساعت ۱۱ صبح امروز (پنجشنبه) به ۱۶۲ رسید که نشانگر وضعیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی ادامه داد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای شازند نیز در این ساعت به ۱۷۳ رسید که بیانگر کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است.

محرابیان عنوان کرد: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای ساوه هم در ساعت ۱۱ به ۱۱۲ رسید که نشانگر وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی اظهار کرد: آلاینده مسئول در هوای شهرهای ناسالم استان مرکزی، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون است.

وضعیت بسیار ناسالم هوا موجب تعطیلی ادارات و بانک‌های استان مرکزی به جز دستگاه‌های خدمات رسان، در پنجشنبه (۱۵ تیرماه جاری) شد.