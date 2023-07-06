سعید جابری انصاری در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت با اشاره بر ضرورت ترویج الگوهای مناسب برای پوشش مانکن و چیدمان مغازهها به منظور ممانعت از فرهنگ مدگرایی اظهار کرد: دستگاههای مرتبط باید اهتمام ویژه و اقدام مناسب فرهنگی داشته باشند.
وی ساماندهی ویترینهای سطح شهر را از حقوق شهروندان دانست و تصریح کرد: ویترینهای سطح شهر یکی از راههای نفوذ دشمنان به فرهنگ ما و موجب ورود آسیبهای اجتماعی بیشتر و عادی انگاری بی حجابی در جامعه خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز گفت: اتحادیه پوشاک و صنعت، معدن و تجارت استان بازدیدهای میدانی خود را برای نظارت و ساماندهی ویترینهای سطح شهر و مجتمعهای بزرگ تجاری در استان آغاز کنند.
وی با تأکید بر نظارت و بازرسیهای مستمر و جدی از واحدهای صنفی خواستار اعزام اکیپهای بازرسی متشکل از بازرسان اتحادیه، اتاق اصناف و نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط جهت بازدید از وضعیت موجود فروشگاههای عرضه پوشاک سطح شهر به اماکن مراجعه شده و گفت: در صورت مشاهده تخلف، گزارش با واحد صنفی متخلف باید برخورد شود.
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