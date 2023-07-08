کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برخی حواشی و فضاسازی‌های منفی برای تئاتر در فضای مجازی و زیر سوال بردن فعالیت هنرمندان و همچنین اداره‌کل هنرهای نمایشی، به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه مدتی است بی‌اخلاقی‌هایی نمی‌دانم توسط چه اشخاصی، انجام می‌شود که امیدوارم از اهالی تئاتر نباشند. این اشخاص تصاویری از آثاری که در گذشته اجرا شده به صورت تقطیع شده منتشر کرده و مدعی شده‌اند این آثار در حال اجرا هستند و مجوز گرفته‌اند و با این کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره‌کل هنرهای نمایشی و شورای نظارت و ارزشیابی را زیر سوال می‌برند.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم این اشخاص با چه هدفی و به دنبال چه هستند، تصریح کرد: هنرمند نجیب تئاتر با شرایط سختی فرایند تولید تئاتر را طی می‌کند تا مخاطبان با بهترین زبان هنر زندگی خود را شکل دهند و از انرژی‌های منفی روزانه رها کنند اما عده‌ای بدخواه شرایطی را رقم زده‌اند که مدام شرایط برای هنرمندان سخت‌تر شود و اجازه نمی‌دهند مدیریت تئاتر کارهای اساسی را برای هنر تئاتر پیگیر باشد.

وی با اشاره به اینکه می‌شود نسبت به این حاشیه‌سازی‌ها بی‌خیال بود، افزود: ولی برای ما سوال این است که چرا چنین حواشی‌ای ایجاد می‌شود؟ آیا توسط برخی هنرمندان تئاتر این حواشی ایجاد می‌شود یا توسط دوستان منافق؟

بی‌اخلاقی‌ها هنرمندان تئاتر را مأیوس می‌کند

مدیرکل هنرهای نمایشی متذکر شد: این بی‌اخلاقی‌ها هنرمندان تئاتر را مأیوس می‌کند. آیا این اشخاص دوست دارند هنرمندان ما مهاجرت کنند یا بی‌تفاوت شوند؟ تئاتر کارکرد نقد درست را دارد تا نظام اجتماعی خود را تلطیف و هدایت کند. من به‌عنوان یک معلم با این تعریف تئاتر را یاد گرفته‌ام. تئاتر نمی‌تواند تک‌صدا باشد. تئاتر باید نقد منصفانه داشته و راهکار ارائه دهد. تئاتر نجیب ما این کار و روند را با سختی‌های بسیاری انجام می‌دهد اما اشخاصی که حتی برای تماشای تئاتر هزینه بلیت پرداخت نمی‌کنند و به صورت رایگان به تماشای آثار می‌نشینند، مسائلی را مطرح می‌کنند که در شأن مملکت و هنرمندان این کشور نیست. این مملکت با از دست رفتن هنرمندان به فنا می‌رود و نباید این کار را با هنرمندان و این مملکت انجام داد.

اشخاصی که حتی برای تماشای تئاتر هزینه بلیت پرداخت نمی‌کنند و به صورت رایگان به تماشای آثار می‌نشینند، مسائلی را مطرح می‌کنند که در شأن مملکت و هنرمندان این کشور نیست. این مملکت با از دست رفتن هنرمندان به فنا می‌رود و نباید این کار را با هنرمندان و این مملکت انجام داد نظری با بیان اینکه منظور این نیست که دستگاه فرهنگی بی‌اشکال فعالیت می‌کند، تأکید کرد: این اشخاصی که حاشیه‌سازی می‌کنند چشمان‌شان بسته است. اگر اشکالی وجود دارد می‌تواند به درستی بیان کرد نه اینکه با دروغ‌افکنی هنرمندان را مأیوس کرد. تولید یک اثر هنری سخت است و زمان می‌برد. به فرمایش مقام معظم رهبری، دستگاه‌ها فرهنگی باید اشتغال‌زایی کنند و هنر نمایش همین کار را انجام می‌دهند. هر سال حدود یک هزار و ۲۷۰ دانشجوی مقطع کارشناسی هنر فارغ‌التحصیل می‌شوند. اینها نمی‌توانند استخدام ادارات شوند یا بنگاه‌های اقتصادی به راه بیاندازند و باید در حوزه هنر کار کنند تا آینده مملکت را رقم بزنند. این بی‌اخلاقی نسبت به تئاتر و هنرمندان تئاتر گناه است.

وی با بیان اینکه اگر برخی اشخاص با شخص بنده مشکل دارند حاضر هستم کار را به هرکسی که این مسئولیت را می‌پذیرد بسپارم و بروم، یادآور شد: اگر این اشخاص دغدغه دارند و درست می‌گویند بروند و مسائل فرهنگی را در کف خیابان حل کنند نه در سالن تئاتر که مخاطب به عنوان یک ثروت و سرمایه برای تئاتر است و با این روند این سرمایه از تئاتر دور می‌شود. با این حاشیه‌های ناروا آن‌ها هم که تئاتر را ندیده‌اند از تئاتر و هنر می‌ترسند و دوری می‌کنند. این روند لطمه به معاش هنرمند وارد می‌کند.

مدیرکل هنرهای نمایشی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چه کسی گفته که معاش هنرمند مملکت را با کلمات ناروا به خطر بیاندازند؟ جدی‌ترین بی‌اخلاقی هم در فضای مجازی و به صورت بی‌نام صورت می‌گیرد، آن هم از سوی افرادی از خدا بی‌خبری که حواشی و اخبار کذبی را نسبت به تئاتر و هنرمندان تئاتر نشر می‌دهند. امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند اگر از چیزی یقین ندارید نمی‌توانید قضاوت کنید. اگر شیعه هستیم و از خدا می‌ترسیم نباید چنین رفتاری داشته باشیم.

نظری سپس به مظلومیت هنرمندان تئاتر در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در دوران کرونا همه افرادی که در کارهای دولتی فعالیت بودند حقوق و مزایای خود را دریافت کردند اما بسیاری از هنرمندان تئاتر در فقر و گرسنگی به سر می‌بردند. این آقایانی که این مطالب را می‌نویسند آن زمان‌ها را نادیده گرفته‌اند که هنرمندان تئاتر برای اینکه جان مخاطب به خطر نیفتد در خانه ماندند و ریالی درآمد نداشتند.

این آقایان چه از جان تئاتر می‌خواهند؟

وی متذکر شد: این آقایان چه از جان تئاتر می‌خواهند؟ در هیچ کجای دنیا تئاتر انقلابی را به راه نیانداخته است بلکه مسائل فرهنگی را در سطح جامعه حل کرده است. حق هنرمندانی که در زمان جنگ پا به پای رزمنده‌ها بودند و به صورت رایگان در کنار دولت کار می‌کردند این نیست. دوستان یادشان رفته ولی مردم ایران این روزها را یادشان نرفته که هنرمندان‌شان پای انقلاب و رزمندگانشان بودند. این بی‌اخلاقی‌ها ظلم به مردم، جامعه، انقلاب و فرهنگ جامعه است.

این مدیر تئاتر اظهار کرد: اگر اشکالی هم وجود دارد باید در رفع آن کمک کنیم. نباید مدیران را که تلاش می‌کنند کمبودهای گذشته را رفع کنند زیرسؤال ببرند. با این روند فرهنگ درست نمی‌شود بلکه این کار تفرقه‌افکنی و دشمنی است. امیدوارم با کمک دستگاه‌های امنیتی این افراد شناسایی شوند زیرا این کاری که انجام می‌دهند تفرقه‌افکنی است.

برخی دوستان بابت استقبال از جشنواره «مبارک» ناراحتند!

نظری درباره حاشیه ایجاد شده در فضای مجازی برای یکی از آثار به صحنه رفته در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، اظهار کرد: معتقدم نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک در میان رویدادها و فعالیت‌های یک سال اخیر از استقبال بی‌نظیری برخوردار بوده ولی گویا دوستان از این موضوع ناراحت هستند. ما طبق فرمایش مقام معظم رهبری در ایام قربان تا غدیر شادی مؤمنانه‌ای را برای مردم تدارک دیده‌ایم ولی این دوستان می‌خواهند به این روند خدشه وارد کنند.

آیا آمار هنرمندانی که از کشور خارج شده‌اند را دارید؟ اگر اشکالی وجود دارد سیستم مسئول دارد و می‌توان با ارائه انتقاد منصفانه و سازنده آن را مطرح کرد. متأسفانه این آقایان به اذهان عمومی خدشه وارد می‌کنند و بهانه دست دشمنان انقلاب می‌دهند وی یادآور شد: این حاشیه‌های بی‌اساس برای نمایشی ایجاد شده که پیش‌تر و به مدت ۳۰ شب در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شده و هیچ مشکلی نداشته است و پس از آن نیز در مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است و سپس وارد جشنواره شده است. آثار قبل از اجرا بازبینی می‌شوند و کارشناسان نظارت و ارزشیابی نیز هر چند روز به تماشای اجرای آثار می‌نشینند. گروهی جوان و خلاق مسائل اجتماعی را در اثر یا آثار خود مطرح می‌کنند و هر کسی که تأویلی ناروا دارد نمی‌تواند موضوع نمایش را به موضوعات دیگر ربط دهد و بگوید جامعه با اجرای این اثر یا فلان اثر به خطر افتاده است.

مدیرکل هنرهای نمایشی تأکید کرد: تئاتر صاحب دارد و کارشناسان نظارت و ارزشیابی مدام اجراهای تئاتری را بررسی می‌کنند. عده‌ای با تقطیع برخی تصاویر و انتشار آن‌ها در فضای مجازی می‌گویند ببینید وزارت فرهنگ و ارشاد چه کار می‌کند. این در حالی است که در تئاتر نظارت، آن هم به‌صورت سفت و سخت وجود دارد. هنرمند تئاتر فهیم و با شعور است ولی ما گرفتار بی‌اخلاقی‌های عده‌ای شده‌ایم که قصدشان تخریب تئاتر و هنرمندان آن است.

نظری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: قصد هنرمند افزایش فهم و شعور جامعه است و چه چیزی بهتر از این؟ هنرمند، نظام رفتاری اجتماع را درست می‌کند. هنرمند را با این رفتار خانه‌نشین می‌کنید. آقایانی که این مطالب را منتشر می‌کنید، آیا آمار هنرمندانی که از کشور خارج شده‌اند را دارید؟ اگر اشکالی وجود دارد سیستم مسئول دارد و می‌توان با ارائه انتقاد منصفانه و سازنده آن را مطرح کرد. متأسفانه این آقایان به اذهان عمومی خدشه وارد می‌کنند و بهانه دست دشمنان انقلاب می‌دهند.

وی متذکر شد: این آقایانی که این اقدامات را انجام می‌دهند به فکر آخرت خود هم باشند زیرا حق‌الناس را زیر پا گذاشته‌اند.

مدیرکل هنرهای نمایشی در پایان سخنان خود تأکید کرد: هنرمندان ولی نعمت این نظام هستند و همیشه همراه دولت بوده و هستند و دولت هم هر کاری بتواند برای هنر و هنرمندان انجام می‌دهد. مسئولان دولت تلاش می‌کنند تا در این شرایط سخت اقتصادی، زحمت هنرمندان نادیده گرفته نشود. هیچ کسی حق ندارد زحمات هنرمندان، مسئولان و مدیران هنری را ضایع کند.