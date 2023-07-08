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۱۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن خبر داد؛

آغاز برداشت مکانیزه غلات در شهرستان بن

آغاز برداشت مکانیزه غلات در شهرستان بن

شهرکرد_مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن از آغاز برداشت مکانیزه غلات در سطح شهرستان خبر داد.

سعید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اکیپ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان متشکل از کارشناس مکانیزاسیون، کارشناس زراعت و کارشناس حفظ نباتات در زمان برداشت حضور مستمر و فعال دارند.

وی تصریح کرد: نظارت بر برداشت غلات با هدف بررسی معاینه فنی کمباین در جهت کاهش ریزش و ضایعات در برداشت و حمل محصول گندم و جو شهرستان از یک سو و بررسی روند ضدعفونی کمباین‌ها و رعایت نکات بهداشتی از سوی دیگر، موجب گردیده تا روند نظارت بر فعالیت کمباین‌ها با جدیت و به صورت مستمر دنبال شود.

اسدی بیان داشت: فرایند خرید تضمینی غلات زیر نظر کارشناسان فنی جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

کد مطلب 5830709

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