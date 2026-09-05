مواد اولیه گران شد؛ بازار لوازم خانگی زیر فشار رکود

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی معاملات مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی در بورس کالا طی یک سال اخیر نشان می‌دهد قیمت اغلب نهاده‌های اصلی این صنعت با رشد قابل توجهی مواجه شده است؛ بر اساس داده‌های معاملات بورس کالا، قیمت پلی‌پروپیلن به عنوان یکی از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت لوازم خانگی، در این مدت ۲۹۶.۳ درصد افزایش یافته و بیشترین رشد قیمت را در میان مواد اولیه مورد بررسی به ثبت رسانده است.

همچنین قیمت ورق رنگی در این بازه زمانی ۱۹۱.۲۹ درصد افزایش داشته است. ای‌بی‌اس نیز با رشد ۱۸۸.۵ درصدی، در ردیف دیگر مواد اولیه‌ای قرار گرفته که طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی در قیمت آن ثبت شده است.

در بخش ورق‌های فولادی نیز قیمت‌ها روندی افزایشی داشته‌اند. طبق داده‌های معاملات، قیمت ورق گرم طی یک سال اخیر ۱۵۷.۳ درصد افزایش یافته و قیمت ورق سرد نیز رشد ۱۴۳ درصدی را تجربه کرده است.

به این ترتیب، پنج ماده اولیه مورد بررسی شامل پلی‌پروپیلن با رشد ۲۹۶.۳ درصدی بیشترین افزایش قیمت را داشته و پس از آن ورق رنگی با ۱۹۱.۲۹ درصد، ای‌بی‌اس با ۱۸۸.۵ درصد، ورق گرم با ۱۵۷.۳ درصد و ورق سرد با ۱۴۳ درصد قرار دارند.

جهش قیمت مواد اولیه، خرید لوازم خانگی را برای مردم دشوارتر کرد

باید توجه داشت که افزایش هزینه مواد اولیه می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان برای جبران بخشی از رشد هزینه‌های خود با دو گزینه اصلی مواجه هستند؛ یا افزایش هزینه‌ها را در حاشیه سود خود جذب کنند که می‌تواند سودآوری آنها را تحت فشار قرار دهد، یا بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند که در شرایط فعلی بازار، می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضا منجر شود.

این مسئله برای بازار لوازم خانگی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این بازار در سال‌های اخیر با کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا مواجه بوده است. افزایش قیمت لوازم خانگی در شرایطی که درآمد خانوارها متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده، موجب شده خرید بسیاری از کالاهای بادوام برای مصرف‌کنندگان به تصمیمی دشوار و قابل تعویق تبدیل شود.

از سوی دیگر، لوازم خانگی از کالاهایی هستند که خانوارها می‌توانند خرید آنها را به زمان دیگری موکول کنند. بنابراین در شرایط رکودی، افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند فاصله میان توان خرید مردم و قیمت محصولات را افزایش داده و تقاضای موجود در بازار را بیش از گذشته محدود کند در شرایط رکودی، افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌تواند فاصله میان توان خرید مردم و قیمت محصولات را افزایش داده و تقاضای موجود در بازار را بیش از گذشته محدود کند.

در واقع، رشد قیمت مواد اولیه از دو مسیر می‌تواند بازار لوازم خانگی را تحت فشار قرار دهد؛ از یک سو هزینه تولید و قیمت تمام‌شده را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش قیمت نهایی، قدرت خرید مصرف‌کننده را بیش از پیش کاهش می‌دهد. نتیجه این روند می‌تواند تشدید رکود در بازاری باشد که هم‌اکنون نیز بخش قابل توجهی از خانوارها توان خرید محصولات جدید یا نوسازی لوازم خانگی خود را ندارند.

بررسی ارقام معاملات یک سال اخیر بورس کالا نشان می‌دهد تولیدکنندگان لوازم خانگی در سمت هزینه با افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌ها مواجه شده‌اند؛ در سمت تقاضا نیز کاهش قدرت خرید خانوارها، امکان افزایش قیمت و انتقال کامل این هزینه‌ها به مصرف‌کننده را محدود کرده است. در چنین شرایطی، ادامه روند افزایش قیمت مواد اولیه می‌تواند هم هزینه تولید را بالا ببرد و هم خرید لوازم خانگی را برای بخش بیشتری از مردم دشوارتر کند.