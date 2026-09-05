به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با اشاره به اجرای آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور اظهار کرد: این پروژه در مجموع ۹۰ کیلومتر طول دارد و از سه‌راهی تربت آغاز می‌شود و پس از عبور از قدمگاه و نیشابور، در فاصله حدود ۲۸ کیلومتری غرب نیشابور به بزرگراه موجود نیشابور - سبزوار متصل خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر، اولویت نخست اجرای این آزادراه، قطعه ۳۳ کیلومتری حدفاصل سه‌راهی تربت تا قدمگاه است که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور با عرض ۲۶ متر و رویه آسفالتی احداث می‌شود، گفت: سرعت طرح این آزادراه ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. همچنین برای اجرای پروژه حدود ۴.۹ میلیون مترمکعب خاکبرداری و ۳.۵ میلیون مترمکعب خاکریزی انجام خواهد شد و حدود ۳۸۱ هزار تن آسفالت در مسیر مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: در این پروژه احداث هشت دستگاه پل بزرگ، ۳۰ دستگاه پل کوچک و سه دستگاه تبادل پیش‌بینی شده است که مجموع طول پل‌های کوچک به حدود ۱۰۰ متر می‌رسد.

بازوند درباره مزایای احداث آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور اظهار کرد: با بهره‌برداری از این آزادراه، بخشی از کریدورهای آزادراهی شرق به غرب کشور تکمیل خواهد شد و زمینه برای جابه‌جایی آسان‌تر کالا در مسیرهای منتهی به مرز سرخس فراهم می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در سال نخست بهره‌برداری، روزانه حدود ۱۴ هزار خودرو از این مسیر عبور کنند که می‌تواند در روان‌تر شدن ترافیک محورهای موجود نیز تأثیرگذار باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این پروژه گفت: اجرای آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور در دوره ساخت برای حدود پنج هزار و ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای حدود ۶ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با حذف نقاط حادثه‌خیز و گردنه‌های پرخطر، ایمنی مسیر افزایش می‌یابد و با کاهش سالانه حدود چهار میلیون لیتر مصرف سوخت، صرفه‌جویی قابل توجهی در این حوزه به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ساخت با اشاره به جایگاه آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور در طرح ملی آزادراه «حرم تا حرم» اظهار کرد: این آزادراه یکی از بخش‌های طرح ملی حرم تا حرم است؛ طرحی که با هدف ایجاد ارتباط آزادراهی میان مرکز کشور و شمال شرق تعریف شده و استان‌های قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی را به یکدیگر متصل می‌کند.

بازوند تاکید کرد: طرح حرم تا حرم از سال ۱۳۹۱ وارد مرحله اجرا شد و نخستین بخش آن، آزادراه قم - گرمسار به طول ۱۵۲ کیلومتر، در سال ۱۳۹۳ به بهره‌برداری رسید. همچنین ۳۶ کیلومتر از محدوده گرمسار - سمنان، حدفاصل آرادان تا سرخه، در بهار ۱۴۰۵ افتتاح و زیر بار ترافیک رفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر اجرای بخش‌های مختلف طرح حرم تا حرم در سه محدوده آزادراه سه‌راهی تربت - مشهد، آزادراه سه‌راهی تربت - نیشابور و تکمیل آزادراه گرمسار - سمنان دنبال می‌شود و قطعه سه‌راهی تربت - قدمگاه نیز به عنوان اولویت نخست بخش سه‌راهی تربت - نیشابور وارد مرحله اجرا شده است.

معاون وزیر راه و شهرسای در پایان خاطرنشان کرد: این مسیر با توجه به قرار گرفتن مشهد مقدس در انتهای این کریدور، از اهمیت بالایی برای جابه‌جایی زائران، مسافران و همچنین حمل بار برخوردار است و اتصال آن به شبکه موجود بزرگراهی، ارتباط بخش‌های مختلف شرق کشور را کامل‌تر خواهد کرد.