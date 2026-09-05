نقص فنی پرواز مشهد - تهران را لغو کرد؛ پرواز جایگزین امروز ساعت ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پرواز شماره ۳۴۹۷ در مسیر مشهد - تهران به دلیل بروز نقص فنی در هواپیما انجام نشده و پرواز جایگزین این مسیر ساعت ۱۹ امروز (شنبه، ۱۴ شهریور) انجام خواهد شد.

پرواز شماره ۳۴۹۷ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیر مشهد به تهران که مقرر بود ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۱۳ شهریورماه انجام شود، به دلیل بروز نقص فنی در هواپیما با تأخیر مواجه شد.

بر اساس اعلام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام مسافرگیری و روشن شدن موتورها و در زمان خزش هواپیما به سمت باند برای انجام پرواز، خلبان وجود نقص فنی را اعلام کرد.

در پی این موضوع و با توجه به اولویت ایمنی، ادامه عملیات پروازی متوقف و مسافران به ترمینال هدایت شدند.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که برای تسریع در رفع مشکل، قطعه مورد نیاز امروز به مشهد ارسال شده است و پس از انجام تعمیرات، بررسی‌های فنی و دریافت تأییدیه‌های لازم، برنامه‌ریزی شده است پرواز جایگزین ساعت ۱۹ امروز انجام شود.

هواپیمایی ایران‌ایر، ضمن عذرخواهی از مسافران بابت تأخیر پیش‌آمده، تأکید کرد که حفظ ایمنی مسافران در همه شرایط، اولویت نخست این شرکت است و تا زمان اطمینان کامل از رفع نقص فنی و تأیید صلاحیت پرواز، اجازه انجام پرواز صادر نخواهد شد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین از شکیبایی و همراهی مسافران قدردانی و اعلام کرد که تمامی اقدامات ممکن برای رفع مشکل و انجام پرواز در سریع‌ترین زمان ممکن در حال انجام است.