پخش رسمی سرود رژیم صهیونیستی برای نخستین بار در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه اسپوتنیک در گزارشی اعلام کرد: برای اولین بار در تاریخ، در مراسم جام جهانی بازی‌های رایانه‌ای فیفا، سرود رژیم صهیونیستی در ریاض در یک مراسم رسمی پخش شد.

منابع عبری تصاویری را منتشر کرده‌اندند که برافراشته شدن پرچم رژیم صهیونیستی و اجرای سرود آن را در پایتخت عربستان نشان می‌دهد.

«اوی نیر فلدکلاین» سفیر رژیم صهیونیستی در کشورهای اسکاندیناوی، با انتشار توئیتی در این باره نوشت: عمل‌گرایی تنها راه تحقق صلح و آشتی است!

شبکه صهیونیستی I۲۴News نیز گزارش داد که این احتمالاً اولین بار در تاریخ است که سرود رژیم صهیونیستی در خاک عربستان نواخته می‌شود.

بنابراین گزارش، تیم فوتبال بازی‌های رایانه‌ای این رژیم که در رتبه دوم جهانی جای دارد، برای شرکت در این دور از بازی‌ها که ریاض میزبان آن است، با گذرنامه‌های اسرائیلی از طریق امارات وارد عربستان شده‌اند.

این در حالی است که با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک امریکا، عربستان هنوز حاضر به برقراری روابط رسمی با اسرائیل نشده است.