به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، طول راه‌های فرعی، اصلی و روستایی کشور را ۲۹۰ هزار کیلومتر ذکر کرد و افزود: همچنان ۲۷ هزار کیلومتر از راه‌های روستایی بالای ۲۰ خانوار کشور خاکی است که اعتبارات امسال می‌تواند کمک خوبی به بهبود وضعیت آنها کند.

امانی گفت: در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شامل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برای نگهداری راه‌های روستایی کشور اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: این سازمان به پروژه‌های آماده آسفالت روستایی سیستان و بلوچستان از منابع ملی قیر اختصاص می‌دهد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جابجایی حدود ۵۲۰ میلیون تن کالا و ۱۲۵ میلیون مسافر در سال ۱۴۰۱ در سراسر کشور خبر داد و افزود: همچنین سهم ترانزیت کشور در سال گذشته ۱۰ میلیون تن بوده که تمام این حجم از مبادلات با وجود مشکلاتی نظیر تحریم‌ها و فرسودگی ناوگان نشان دهنده رقم خورده است.

وی با بیان اینکه عمده اعتبارات ابلاغی این سازمان به استان‌ها از محل درآمد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است، اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و بروز سیلاب و طوفان‌های شدید در طول سال و همچنین ظرفیت‌های بسیار ارزشمند مرزی در اولویت این سازمان از نظر تخصیص اعتبار قرار دارد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در این راستا همزمان با اربعین سالجاری ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به استان سیستان و بلوچستان اختصاص داده شد.