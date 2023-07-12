پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان اجاره خانه نیازمندان

علی زبرجدی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات گروه جهادی سردار شهید حاج میرزا سلگی اظهار کرد: تأمین جهیزیه، درختکاری، توزیع بسته‌های معیشتی، توزیع غذای گرم از اهم برنامه‌های این گروه جهادی است.

وی افزود: همچنین کارهای فرهنگی شامل مشارکت در گروه سرود سلام فرمانده که ۸۰۰ نفر از نوجوانان همدان در این زمینه به مسجد جمکران اعزام شدند از جمله اقدامات است.

دبیر گروه جهادی سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی با اشاره به برگزاری سومین سالگرد شهادت شهید حاج میرزا سلگی گفت: این سالگرد در حسینیه امام با حضور ۳ هزار نفر در سفره افطاری، توزیع غذای گرم در وعده سحر و افطار به تعداد ۸ هزار پرس غذا در ماه مبارک رمضان، توزیع بسته معیشتی و غذای گرم در روستاهای محروم گل تپه و قهاوند در ماه مبارک رمضان از صورت گرفت.

دبیر گروه جهادی سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی با اشاره به پخت و توزیع ۵ هزار غذا برای نیازمندان و مهمانی ۱۸ کیلومتری در عید غدیر بیان کرد: در عید قربان ۸ دست قربانی در عید سعید قربان انجام شده است.

زبرجدی خاطرنشان کرد: همچنین از خدمات اجتماعی که شامل توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر، تأمین جهیزیه و تأمین هزینه‌های اجاره خانه خانواده‌های نیازمند می‌توان نام برد در نهایت هدف از انجام برنامه‌های جهادی این است که یاد شهدا و سردار سلگی را برای همیشه زنده نگه بداریم.