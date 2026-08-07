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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:

ترامپ به پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد و انتخابات آمریکا اذعان کرده است

ترامپ به پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد و انتخابات آمریکا اذعان کرده است

«مایک جانسون» گفت که ترامپ به پیامدهای اقتصادی جنگ ایران برای شهروندان آمریکایی اذعان دارد و از تأثیر آن بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا به خوبی آگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور به پیامدهای اقتصادی درگیری در ایران برای شهروندان آمریکایی اذعان دارد و آن را درک می کند.

بر اساس این گزارش، «مایک جانسون» طی سخنانی افزود که رئیس جمهور آمریکا همچنین تأثیر درگیری جاری علیه ایران بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را خوب درک می کند و به صورت تمام وقت در تلاش برای حل این وضعیت است.

اظهارات این مقام ارشد آمریکایی در حالی است که ترامپ روز گذشته باز هم مدعی شد که جنگ ایران به زودی به پایان می رسد و آمریکا در این جنگ دست برتر را دارد. ادعایی که با واقعیت‌ها اختلاف بسیاری دارد.

کد مطلب 6910207

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    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      1 0
      پاسخ
      نباید با آمریکا مذاکره کرد
    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      0 0
      پاسخ
      قطعاً جنگ هزینه بسیار برای آمریکا دارد !

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