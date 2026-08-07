  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

کشف ۱۰ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان

کشف ۱۰ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان

زاهدان - فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف تعداد ۱۰ قبضه سلاح جنگی کلت کمری در مناطق مرزی جنوب شرق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

وی ادامه داد: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۱۰ قبضه سلاح جنگی کلت کمری، را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری و تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.

کد مطلب 6910208

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها