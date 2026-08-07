کشف ۱۰ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: مرزداران سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی در سطح حوزه استحفاظی از ورود قاچاقچیان سلاح جنگی غیرمجاز مطلع شدند و جهت دستگیری و خنثی کردن اهداف سوء آنها، بلافاصله تمهیدات لازم را به کار گرفتند.

وی ادامه داد: مرزداران در این عملیات ضربتی و مقتدرانه پس از شناسایی منطقه، توانستند ضمن درگیری با قاچاقچیان مسلح، تعداد ۱۰ قبضه سلاح جنگی کلت کمری، را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه قاچاقچیان با استفاده از شرایط جغرافیایی از محل متواری و تلاش مرزبانان برای دستگیری آنان ادامه دارد، عنوان کرد: قاچاقچیان قصد داشتند این سلاح ها و مهمات جنگی را جهت اقدامات تروریستی و ناآمن کردن جامعه وارد کشور کنند که در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندند.