پروژه احداث بازارچه محلی روستای «چهارمحال» تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضرغام محمدی صبح سه شنبه در بازدید از روند پیشرفت فیزیکی طرح در دست اجرای بازارچه محلی روستای «چهارمحال» بخش ریگ شهرستان گناوه اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال، با هدف ایجاد غرفه‌های عرضه مواد غذایی و سایر مایحتاج اهالی پیش بینی شده است.

بخشدار ریگ گفت: جلوگیری از تردد غیر ضروری اهالی به مرکز شهرستان، اشتغال زایی، کاهش هزینه‌ها و پیشگیری از حوادث جاده‌ای از مزایای بهره‌برداری از این پروژه است.

وی ضمن قدردانی از نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برای مشارکت در اجرای این پروژه، از مجری طرح خواست تا در راستای تکمیل این پروژه تلاش کند به نحوی که در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.