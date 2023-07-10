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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۰:۰۷

معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد:

ظرفیت‌ خواهرخوانده‌های یزد برای افزایش مراودات تجاری استفاده شود

ظرفیت‌ خواهرخوانده‌های یزد برای افزایش مراودات تجاری استفاده شود

یزد- معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد با اشاره به اینکه یزد ظرفیت‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی دارد، گفت: ظرفیت‌ شهرهای خواهرخوانده برای افزایش مراودات تجاری یزد استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاکری در بازدید هیئت‌های اعزامی شهرهای یاسبرین مجارستان و گیومری ارمنستان از یک کارخانه مواد غذایی در یزد اظهار داشت: این کارخانه یکی از برندهای برتر شهر یزد به حساب می‌آید که نمونه‌ای از چندین کارخانه یزد است .

وی عنوان کرد: یزد ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد که یکی از آنها در حوزه مواد غذایی و فرآوری‌های مرتبط با آن است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد گفت: در حال حاضر هم تولیدات کارخانجات یزد در حوزه‌های مختلف به کشورهای متعددی از تمامی قاره‌های جهان صادر می‌شود.

وی گفت: ظرفیت‌های تولیدی یزد می تواند در توسعه اقتصادی شهرهای خواهرخوانده اثرگذار باشد و زمینه ارتباط و تعامل هرچه بیشتر این شهرها را فراهم کند .

شاکری ادامه داد: چنین ظرفیت‌هایی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شعار سال، قطعا اگر از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده در افزایش مراودات تجاری و صادراتی بهره‌گیری شود، نقش مهمی در تحقق شعار سال و تقویت تولید کشور ایفا شده است.

کد مطلب 5833284

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