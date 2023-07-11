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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۶:۵۷

تجمع بزرگ خانوادگی عفاف و حجاب در قم برگزار می شود

تجمع بزرگ خانوادگی عفاف و حجاب در قم برگزار می شود

قم- تجمع بزرگ خانوادگی عفاف و حجاب شامگاه چهارشنبه هفته جاری در بوستان علوی قم برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب که به عنوان روز ملی عفاف و حجاب نامگذاری شده، تجمع بزرگ خانوادگی عفاف و حجاب در قم برگزار می‌شود.

این برنامه روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۲۱ در بوستان علوی واقع در بلوار غدیر قم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی طائب از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم سخنرانی و مهدی سلحشور نیز مداحی خواهند کرد.

اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی از جمله سرود توسط ابوذر روحی از جمله برنامه‌های این تجمع است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم، سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) استان قم، هیئت فاطمیون و شهرداری قم در برپایی این برنامه مشارکت دارند.

کد مطلب 5833306

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    نظرات

    • IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
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      درود بر خانواده های بسیجی وسپاهی وایثارگران،،

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