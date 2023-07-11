مهدی طارمی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بوشهر دوشنبهشب در این آئین اظهار کرد: یکی از مهمترین ویژگیهای مهدی طارمی اخلاق نیکو و شایسته این بازیکن محبوب است که وی را تبدیل به الگویی برای نوجوانان و جوانان تبدیل کرده است.
حسین حیدری افزود: امیدوارم این بازیکن برجسته و خلاق بتواند مسیر موفقیتهای درخشان خود در این چند سال اخیر را همچنان با صلابت و استوار ادامه دهد.
وی اظهار کرد: بوشهر و بوشهری به وجود چنین بازیکن شایسته و توانمندی به خود میبالند و امیدوارم سایر جوانان شهر نیز در مسیر ارزشمند این بازیکن ارزنده گام بردارند.
در این آئین اعضای شورای اسلامی و شهردار بوشهر با اهدای تندیس و هدایایی از مهدی طارمی فوتبالیست تیم ملی و پورتو پرتغال تجلیل کردند.
همچنین مهدی طارمی نیز پیراهن خود در تورنمنت بین المللی کافا را با درج امضا تقدیم به میزبانان این نشست کرد.
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