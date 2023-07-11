به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم انعقاد تفاهم نامه میان هلال احمر و مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا در جلسه شورای مدیران هلال‌احمر و با حضور دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، رئیس جمعیت، دبیرکل این جمعیت و رئیس مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا برگزار و مقرر شد که بیماران صعب‌العلاج و مبتلا به سرطان تحت پوشش این مؤسسه، از حمایت و کمک‌هزینه هلال‌احمر در مراحل تشخیص، دارو، درمان و معیشت بهره‌مند شوند.

سرلشکر سیدیحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در امور نیروهای مسلح در این مراسم گفت: هلال‌احمر ایران جمعیتی مقتدر، توانمند، مردم‌محور است و مدیرانی مؤمن، خردمند و شجاع دارد.

وی با تاکید بر اینکه شناخت جغرافیای ایران بسیار ضروری است، افزود: کشور ما از موقعیت و وزن برتر ژئوپلیتیکی برخوردار است. باید بتوانیم انواع آسیب پذیری‌ها و بحران‌هایی که هلال‌احمر با آن مواجه است را به خوبی بشناسیم. جداول سیل و زلزله‌های ۱۰۰ سال گذشته را بررسی کنیم تا آمادگی مواجهه با این حوادث را داشته باشیم.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت کسب قدرت پیش بینی و پیشگیری از حوادث خاطرنشان ساخت: هلال‌احمر باید به قدرت پیش بینی حوادث برسد تا برای حوادثی که در هر استان احتمال وقوع بیشتری دارد، آموزش‌های لازم را ارائه دهد.

این استاد جغرافیای سیاسی و ژئواستراتژی با مفید و مؤثر خواندن آموزش‌های امدادی به دانش‌آموزان مدارس در ارتقای تاب‌آوری و توانمندسازی کشور برای مواجهه با حوادث و بلایا گفت: هر چه تعداد پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در جاده‌ها افزایش پیدا کند، تلفات حوادث جاده‌ای کاهش یافته و امدادرسانی به مصدومان هم با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

سرلشکر صفوی در پایان از خدمات دکتر کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر و دکتر یعقوب سلیمانی دبیرکل این نهاد در جریان حوادث اخیر در ایران و کشورهای سوریه و ترکیه تمجید کرد.

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر هم در این نشست اظهار کرد: هلال‌احمر در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته رشد خوبی را از نظر خدمت‌رسانی و ارتقای سرمایه اجتماعی کسب کرده است و در چهار محور خدمات بین المللی، امداد و نجات، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تدارکات پزشکی، اقدامات و فعالیت‌های مؤثری داشته است.

وی افزود: در نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، جایگاه خوبی داریم و به گفته مسئولان فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، ما جزو ۵ جمعیت ملی برتر در دنیا هستیم که موفق شدیم برای اقدامات بشردوستانه، عالی‌ترین نشان فدراسیون را دریافت کنیم.

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان هلال‌احمر و مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا در جریان جلسه شورای معاونین، تفاهم نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا با حضور سرلشکر صفوی رئیس هیأت امنا و نصرالله فتحیان مدیرعامل مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و رئیس و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر به امضا رسید.

موضوع تفاهم‌نامه، بهره‌مندی بیماران سرطانی و صعب العلاج از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو مجموعه در سطح ملی و استانی در ارائه خدمات تشخیصی، درمانی، دارویی و حمایتی به بیماران مذکور است. براساس تفاهم انجام شده، مدیران عامل مؤسسات استانی امدادگران عاشورا و مدیران عامل جمعیت‌های هلال احمر استان‌ها به عنوان نمایندگان طرفین نسبت به تشکیل جلسات هماهنگی اقدام و همکاری‌های لازم جهت اجرای مفاد تفاهم نامه در سطح استان‌ها و تنظیم صورت جلسات همکاری مشترک استانی را دارند.

همکاری و تشکیل گروه مشترک آموزش جهت آموزش‌های عمومی‌پیشگیری و کنترل بیماری‌ها مخصوصاً آموزش پیشگیری از سرطان، تغذیه سالم، معنویت درمانی، روان درمانی، آمادگی در برابر مخاطرات و کمک‌های اولیه برای مخاطبین و ذینفعان دو مجموعه و همچنین عموم مردم به منظور ارتقا سطح سلامت عموم با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی و نیروهای تخصصی طرفین از دیگر بندهای مورد توافق در این تفاهم نامه بوده است.

براساس این تفاهم نامه مقرر شد که سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر از طریق داروخانه‌های جمعیت سراسر کشور در خصوص تأمین هزینه داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و سرطانی تحت پوشش مؤسسه بر اساس مقررات حاکم بر دستورالعمل خدمات حمایتی جمعیت و ارسال گزارش مددکاری مساعدت لازم را معمول دارد. پذیرش و تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های بیماران نیازمند به خدمات توانبخشی گفتار درمانی اندام مصنوعی، کار درمانی شنوایی سنجی فیزیوتراپی و خدمات دیگر کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز و کلینیک‌های توانبخشی جمعیت در سراسر کشور در چارچوب دستورالعمل خدمات حمایتی جمعیت و ارسال گزارش مددکاری و تأمین بسته‌های حمایتی معیشتی از بیماران سرطانی و صعب العلاج برای خانواده‌های نیازمند تحت پوشش مؤسسه در سراسر کشور بر اساس شیوه نامه مورد توافق طرفین و متناسب با منابع مالی از دیگر مفاد تفاهم نامه بود.