به گزارش خبرنگار مهر، توحید شریعتی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان جمعیت هلال احمر استان و شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر رشت در ششمین روز از هفته هلال احمر خبر داد و با اشاره به برگزاری این نشست مشترک و امضای تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین اظهار کرد: در دیداری که با حضور شهردار رشت، رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، مدیرعامل و شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان گیلان برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه و به‌کارگیری ظرفیت‌های متقابل برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان به امضا رسید.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گیلان در تشریح مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه تصریح کرد: حمایت از اجرای مستمر و هدفمند کاروان‌های سلامت و معیشت در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای شهر، تسهیل و پشتیبانی از تأسیس و راه‌اندازی خانه‌های هلال شهری در سراهای محلات و فرهنگ‌سراها به‌منظور گسترش چتر آموزش‌های همگانی و خدمات داوطلب‌محور، طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه‌های خودامدادی، دگرامدادی و آمادگی در برابر مخاطرات، و ایجاد سازوکارهای هماهنگی در اجرای عملیات‌های امداد و نجات در شرایط بحرانی، مخاطرات طبیعی و شرایط جنگ و پدافند غیرعامل، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه بر اساس یک نگاه واقع‌بینانه به نیازهای شهر و شهروندان و ظرفیت‌های بی‌بدیل داوطلبان تدوین شده است. به‌عنوان نمونه، در قالب کاروان‌های سلامت و معیشت، داوطلبان ما با حمایت لجستیکی و پشتیبانی شهرداری می‌توانند خدمات درمانی رایگان، توزیع بسته‌های حمایتی و آموزش‌های بهداشتی را به محروم‌ترین نقاط شهر ببرند. همچنین خانه‌های هلال شهری در دل محلات مستقر می‌شوند تا هر شهروندی بتواند بدون نیاز به طی مسافت طولانی، از آموزش‌های امدادی و خدمات داوطلبانه بهره‌مند شود.

شریعتی گفت: در انتهای این نشست، شهردار رشت، رئیس و تمامی اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، با تکمیل فرم عضویت، به‌طور رسمی به جمع داوطلبان جمعیت هلال احمر پیوستند.