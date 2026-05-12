۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

تفاهم‌نامه همکاری هلال احمر گیلان و مدیریت شهری رشت امضا شد

رشت- معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر گیلان، از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان جمعیت هلال احمر استان و شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر رشت در ششمین روز از هفته هلال احمر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شریعتی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان جمعیت هلال احمر استان و شهرداری و شورای اسلامی کلانشهر رشت در ششمین روز از هفته هلال احمر خبر داد و با اشاره به برگزاری این نشست مشترک و امضای تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین اظهار کرد: در دیداری که با حضور شهردار رشت، رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، مدیرعامل و شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان گیلان برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه و به‌کارگیری ظرفیت‌های متقابل برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به شهروندان به امضا رسید.

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان گیلان در تشریح مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه تصریح کرد: حمایت از اجرای مستمر و هدفمند کاروان‌های سلامت و معیشت در مناطق کم‌برخوردار و حاشیه‌ای شهر، تسهیل و پشتیبانی از تأسیس و راه‌اندازی خانه‌های هلال شهری در سراهای محلات و فرهنگ‌سراها به‌منظور گسترش چتر آموزش‌های همگانی و خدمات داوطلب‌محور، طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک آموزش و توانمندسازی شهروندان در حوزه‌های خودامدادی، دگرامدادی و آمادگی در برابر مخاطرات، و ایجاد سازوکارهای هماهنگی در اجرای عملیات‌های امداد و نجات در شرایط بحرانی، مخاطرات طبیعی و شرایط جنگ و پدافند غیرعامل، از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

وی افزود: این تفاهم‌نامه بر اساس یک نگاه واقع‌بینانه به نیازهای شهر و شهروندان و ظرفیت‌های بی‌بدیل داوطلبان تدوین شده است. به‌عنوان نمونه، در قالب کاروان‌های سلامت و معیشت، داوطلبان ما با حمایت لجستیکی و پشتیبانی شهرداری می‌توانند خدمات درمانی رایگان، توزیع بسته‌های حمایتی و آموزش‌های بهداشتی را به محروم‌ترین نقاط شهر ببرند. همچنین خانه‌های هلال شهری در دل محلات مستقر می‌شوند تا هر شهروندی بتواند بدون نیاز به طی مسافت طولانی، از آموزش‌های امدادی و خدمات داوطلبانه بهره‌مند شود.

شریعتی گفت: در انتهای این نشست، شهردار رشت، رئیس و تمامی اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت، با تکمیل فرم عضویت، به‌طور رسمی به جمع داوطلبان جمعیت هلال احمر پیوستند.

