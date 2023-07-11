قم میزبان مسابقات قهرمانی کشور ووشو «سبک لی چوان»

جواد محمدزاده، رئیس هیئت ووشو استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: استان قم ۲۸ تا ۳۰ تیرماه میزبان مسابقات قهرمانی کشور ووشو سبک لی چوان در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان میباشد.
محمدزاده ادامه داد: ثبت نام این مسابقات تا ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت و جوایز این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان شامل حکم و مدال کشوری و در رده سنی جوانان و بزرگسالان کمربند طلایی و حکم میباشد.
رئیس هیئت ووشو با اشاره به آنکه لی چوان سبک برتر کشور بوده و این سبک ۴ سال در کشور برگزار شده است عنوان کرد: تا کنون استقبال خوبی از مسابقات شده است و ۱۵۰ نفر از ۱۶ استان برای حضور در رقابتها اعلام آمادگی کردند.
وی در ادامه افزود: ۱۴ نفر از داوران این رقابتها، از داوران استانی و مابقی از داوران مطرح کشوری خواهند بود.
محمد زاده با اشاره به اسکان رایگان شرکت کنندگان در قم افزود: این رقابتها در خانه ووشو واقع در مجموعه ورزشی جوادالائمه برگزار خواهد شد و در صورت افزایش استقبال، سالنها افزایش پیدا خواهد کرد و قابل ذکر است در این مسابقات اسکان شرکت کنندگان رایگان میباشد.
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