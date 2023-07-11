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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۸:۲۶

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

قم میزبان مسابقات قهرمانی کشور ووشو «سبک لی چوان»

قم میزبان مسابقات قهرمانی کشور ووشو «سبک لی چوان»

قم- رئیس هیئت ووشو قم از میزبانی این استان در مسابقات قهرمانی کشور «سبک لی چوان» در روزهای ۲۸ تا ۳۰ تیرماه سال جاری خبر داد.

جواد محمدزاده، رئیس هیئت ووشو استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: استان قم ۲۸ تا ۳۰ تیرماه میزبان مسابقات قهرمانی کشور ووشو سبک لی چوان در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان می‌باشد.

محمدزاده ادامه داد: ثبت نام این مسابقات تا ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت و جوایز این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان شامل حکم و مدال کشوری و در رده سنی جوانان و بزرگسالان کمربند طلایی و حکم می‌باشد.

رئیس هیئت ووشو با اشاره به آنکه لی چوان سبک برتر کشور بوده و این سبک ۴ سال در کشور برگزار شده است عنوان کرد: تا کنون استقبال خوبی از مسابقات شده است و ۱۵۰ نفر از ۱۶ استان برای حضور در رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند.

وی در ادامه افزود: ۱۴ نفر از داوران این رقابت‌ها، از داوران استانی و مابقی از داوران مطرح کشوری خواهند بود.

محمد زاده با اشاره به اسکان رایگان شرکت کنندگان در قم افزود: این رقابت‌ها در خانه ووشو واقع در مجموعه ورزشی جوادالائمه برگزار خواهد شد و در صورت افزایش استقبال، سالن‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و قابل ذکر است در این مسابقات اسکان شرکت کنندگان رایگان می‌باشد.

کد مطلب 5833354

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