دانشکده روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پنجاهمین نشست شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر اعضا در تالار شهیدبهشتی برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به این که شورای دانشگاه گرانیگاه مهمی برای پیشرفت و توسعه دانشگاه تلقی می شود خاطرنشان کرد: تصمیمات راهبردی و مصادیق توسعه‌ای دانشگاه در ابعاد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی در این شورا رقم زده می‌شود.

وی شورای دانشگاه را یکی از تشکیلات ریشه‌دار در دانشگاه‌ها ذکر کرد که به معنای واقعی یک وادی سیاستگذار تلقی می‌شود و نقشی بسیار مهم، بی‌بدیل و تاثیرگذار در دانشگاه دارد.

زالی با اشاره به میزبانی طراحی سوالات آزمون‌های بورد، میزبانی نشست معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و افتتاح کلان بیمارستان غدیر از زحمات تمامی کارکنان دانشگاه در این راستا تقدیر کرد.

وی با اشاره به برگزاری فرایند طراحی سوالات با حضور بیش از ۷۰۰ تن از اعضای هیئت‌های ممتحنه بورد از سراسر کشور در دانشکده پرستاری و مامایی خاطرنشان کرد که اساتید طراح سوال از میزبانی دانشگاه، مدیریت، نظم و برنامه‌های نرم افزاری این دوره از فرایند طراحی سوالات کاملا رضایت داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی براساس نظر معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، میزبانی دانشگاه در نشست معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور را از نظر نظم، تشریفات و محتوایی یکی از موفق‌ترین گردهمایی‌های این معاونت در سنوات اخیر برشمرد.

زالی در ادامه با اشاره به افتتاح کلان بیمارستان غدیر با حضور رییس جمهور به برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد این بیمارستان اشاره کرد.

به گفته وی بیمارستان غدیر دارای ۸۲۱ تخت با زیربنای ۶۲ هزار مترمربع در ۱۳ طبقه و ۶۶ متر ارتفاع، بزرگترین بیمارستان در شمال شهر تهران است که تمام استانداردهای سازه‌ای، ابنیه‌ای و عمرانی در آن رعایت شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به انجام ۳۰ میلیون نفر کار کارگاهی در این پروژه یادآور شد: این پروژه لوح زرین کیفیت کار ساختمانی و عمرانی در کشور و لوح زرین HSD را دریافت کرده است و در طول اجرای این پروژه حتی یک مورد نقص عضو و یا مرگ نیروهای خدماتی و پشتیبانی رخ نداده است.

وی با اشاره به عدم توقف پروژه در دوران پاندمی کرونا خاطرنشان کرد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و توزیع مناسب ماسک و مواد ضدعفونی بین عوامل کارگاهی، در طول اجرای پروژه شاهد پایین‌ترین میزان ابتلا به کرونا در مجموعه نیروهای عملیاتی این پروژه بودیم.

فعالیت شبانه‌روزی و خدمت‌رسانی بی‌وقفه بیمارستان شهدای تجریش در مجاورت اجرای این پروژه عظیم از دیگر نکات مهمی بود که زالی به آن اشاره کرد و تاکید کرد: خدمت‌رسانی به بیماران و مراجعان در طول اجرای این پروژه به صورت شبانه‌روزی و بدون هیچ وقفه‌ای ادامه داشت.

وی اجرای این پروژه در یکی از پرتراکم‌ترین و شلوغ‌ترین مناطق شهری تهران را کاری بس دشوار برشمرد که با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با موفقیت انجام شد و منحصربه‌فرد بودن بسیاری از ویژگی‌های کلان بیمارستان غدیر را از ویژگی های آن برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشان کرد: این کلان بیمارستان با تمام اصول استاندارد و فنی ساخته شد و با تلاش همکاران در کوتاه‌ترین زمان به امکانات و تجهیزات لازم مجهز شد و بهره‌برداری از آن باعث ارتقای خدمت‌رسانی به مردم و بیماران شده است.

بر اساس این گزارش در این نشست پس از بحث و تبادل نظر اعضا با تاسیس «پژوهشکده سیستم بایولوژی» با تجمیع چهار مرکز تحقیقاتی مصوب شامل: ژنومیک، پروتئومیکس، نانوتکنولوژی پزشکی(ریزفناوری پزشکی) و مرکز تحقیقات سلولی ملکولی موافقت شد.

در ادامه موضوع تاسیس دانشکده «روانشناسی و سلامت اجتماعی» در راستای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، به ویژه بندهای سوم (ارتقای سلامت روانی جامعه)، هشتم (افزایش و بهبود کیفیت خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سلامت) و یازدهم (افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت)، مطرح شد که به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت.

در شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاسیس مرکز رشد فناوری‌های دیجیتال سلامت نیز موافقت شد. همچنین با راه اندازی رشته اورژانس کودکان در مقطع فوق تخصص، راه‌اندازی رشته نانوفناوری پزشکی و سلامت و ترافیک در مقطع کارشناسی ارشد موافقت و تشکیل گروه کتابداری و اطلاع رسانی در دانشکده پیراپزشکی موافقت شد.