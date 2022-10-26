به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر جمال‌الدین عبدالله‌زاده، وزیر تندرستی تاجیکستان در دیدار با رییس، معاونین و جمعی از اساتید دانشگاه، در خصوص امکان تداوم و گسترش همکاری‌ها ابراز امیدواری و عنوان کرد: نظام تندرستی و اجتماعی تاجیکستان آمادگی کامل برای هرگونه همکاری با کشور ایران، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را دارد، چراکه این دانشگاه یکی از بهترین مکتب های آموزش پزشکی در سطوح ملی و بین المللی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای آموزش و ارایه خدمات پزشکی در این دانشگاه، تصریح کرد: آموزش، اشتراک امکانات علمی و عملی، مشورت و گفت‌وگو جهت رشد و رونق فعالیت ها می تواند از مهمترین اجزای این همکاری باشد.

وزیر تندرستی تاجیکستانبرای تداوم همکاری های علمی، درمانی و پژوهشی، بازآموزی متخصصان تاجیک در ایران و متخصصان ایرانی در کشور تاجیکستان، گسترش تله مدیسین و به کارگیری روش های نوین درمانی با همکاری صاحب نظران ایرانی، به ویژه اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ابراز امیدواری کرد.

اعلام آمادگی دانشگاه برای گسترش همکاری‌های همه جانبه با وزارت تندرستی تاجیکستان

دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این دیدار با اشاره به اینکه زمینه‌های مشترک فرهنگی میان دو کشور ایران و تاجیکستان در درازنای یک بستر تمدنی و تاریخی وجود داشته است و به ۱۸ قرن پیش بازمی‌گردد، تصریح کرد: برای اولین بار دانشگاه جندی شاپور به عنوان یک محل تلاقی در حوزه علم عمل کرد و اکنون نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور بر مبنای همان استراتژی این مسیر را ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: دانشگاه ابوعلی سینا در تاجیکستان یکی از درخشان‌ترین دانشگاه‌های پزشکی در جهان است و این افتخاری است که در ادامه مسیر با حضور وزیر تندرستی این کشور، تفاهم نامه گسترش همکاری میان این دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شود.

به گفته دکتر زالی، از سال ۱۳۶۴، با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام دانشگاه های علوم پزشکی در قالب قطب‌های آموزش پزشکی زیرنظر این وزارتخانه شروع به فعالیت کردند و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در قطب ۱۰ آموزش پزشکی کشور قرار دارد.

وی با اشاره به تعریف حدود ۱۸ ماموریت مشترک و ۵۰ ماموریت ویژه در کشور برای دانشگاه‌ها، ادامه داد: ماموریت‌گرایی به منظور گسترش برنامه‌های بین المللی، با استمرار نقش نظارتی وزارت بهداشت، از جمله وظایف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و موجب افتخار است که کشور تاجیکستان در زمره کشورهایی است که توسعه روابط علمی، آموزشی و پژوهشی با آن از ماموریت‌های ملی دانشگاه ماست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه به عنوان نقطه کانونی برقراری ارتباط همه جانبه با وزارت تندرستی تاجیکستان، ارایه داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از بزرگترین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است و از نظر حجم ارایه خدمات در نظام سلامت ملی، رتبه اول را در اختیار دارد.

به گفته وی میزان جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و حجم خدمات سلامت محور اعم از بهداشت و درمان در بالاترین سطح قرار دارد.

زالی با اشاره به ارتباطات خوب علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برخی دانشگاه‌های سایر کشورها نظیر فرانسه، ایتالیا و هلند، ادامه داد: ارتباطات بسیار عمیق علمی با برخی کشورها وجود دارد و امیدواریم این ارتباط با کشور تاجیکستان نیز برقرار شود.

وی توسعه آموزش پزشکی را بخش عمده‌ ماموریت‌های دانشگاه خواند و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط سازمان بهداشت جهانی در راستای تحقق اهداف و استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME، نقطه کانونی آموزش پزشکی در کشور معرفی شده است. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هفت سازمان زیر نظر سازمان بهداشت جهانی ارتباط مستقیم دارد و مجوز این همکاری‌ها امسال نیز تمدید شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به راهبردهای دانشگاه عنوان کرد: شناسایی اولویت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، بهداشتی، فرهنگی و درمانی از جمله راهبردهای دانشگاه است و درهمین راستا بین المللی سازی دانشگاه در همه عرصه‌ها در دستور کار است. حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم نیز با شتاب در دانشگاه آغاز شده است که بر اصل کارآفرینی تاکید دارد.

به گفته وی راه اندازی نرم افزار مدیریتی با زیرساخت فنی قوی تحت عنوان سامانه مدیریت هوشمند بیمارستانی در جهت دیجیتالیزه شدن دانشگاه‌ها، اقدامی منحصر به فرد بود که جایزه فدراسیون بین المللی بیمارستان‌ها (IHF) را به همراه داشت. امکان راه‌اندازی این مدل مدیریتی که بر مبنای بهره‌وری خدمات است در حوزه بهداشت و درمان تاجیکستان وجود دارد.

زالی اظهار کرد: در سال‌های اخیر جایگاه دانشگاه با شتابی روزافزون در حال تغییر در نظام‌‎های رتبه بندی جهانی است. یکی از مهمترین دستاوردهای دانشگاه، کسب جایگاه در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهانی در رتبه بندی لایدن است، چراکه مبنای این نظام خوداظهاری نیست و ارتقای جایگاه در آن به معنای ارتقای واقعی رتبه پژوهشی و آموزش است.

وی از ارتقای جایگاه دانشگاه در رتبه بندی وبومتریکس نیز خبر داد و گفت: جایگاه دانشگاه از رتبه ۸۰۰ به ۶۴۷ ارتقا پیدا کرده است. امسال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار گوی سبقت را از سایر دانشگاه‌های کشور ربودند و رتبه اول را از آن خود کرده‌اند. این رشد در سایر نظام‌های رتبه‌بندی نیز دیده می شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در حال حاضر ۱۲ دانشکده، ۲۰ بیمارستان که از این تعداد، ۱۲ بیمارستان آموزشی است و ۹۵ دپارتمان آموزشی که از این تعداد ۲۵ دپارتمان در حوزه آموزش بالینی و ۷۱ دپارتمان در حوزه علوم پایه فعال است، تحت پوشش دانشگاه در حال خدمت رسانی است.

وی اظهار داشت: تعداد اعضای هیئت علمی، هزار و ۵۳۳ گزارش می‌شود و موجب افتخار است که بالغ بر نیمی از اساتید دانشگاه را بانوان دانشمند ایرانی تشکیل می‌دهند. متوسط سنی اعضای هیئت علمی ۵۰,۲ سال است که عدد بسیار خوبی از نسل جوان و پویا را نشان می‌دهد. بالغ بر ۵۳ درصد از اعضای هیئت علمی در مجموعه کلینیکی و ۳۹ درصد در دانشکده ها در قالب گروه علوم پایه فعالیت می‌کنند. سهم اعضای هیئت علمی بالینی در سال‌های اخیر روبه رشد است.

زالی ادامه داد: بالغ بر ۳۸ درصد دانشجویان (سه هزار و ۹۵۱ دانشجو) دانشگاه در دوره تحصیلات تکمیلی و دوره‌های دستیاری و ۶۲ درصد (۶ هزار و ۴۰۴ دانشجو) در دوره کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سهم قابل توجهی از پذیرش خود را به دختران اختصاص داده است. همچنین شانس اشتغال در محیط کار برای دانشجویان دانشگاه در نظام سلامت بسیار بالاست؛ ۷۵ درصد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شانس کاریابی در نظام آموزشی و درمانی سلامت را دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: در ایران بعد از پایان دوره تخصصی بالینی، آزمون ملی بورد برگزار می‌شود که متوسط قبولی کشوری افراد در این دوره ۴۸ درصد است، در حالی‌که ۶۰ درصد دستیاران دانشگاه در این آزمون قبول شده‌اند و این آمار نشان از کیفیت بالای آموزش در دانشگاه دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای آموزش بصری در دوران پاندمی، گفت: با آغاز همه گیری، برنامه های جامع مجازی و بصری رشد عظیمی را تجربه کرد. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رتبه دوم آموزش مجازی در کشور را به خود اختصاص داده است. در طول سال های اخیر تلاش شده است ظرفیت های رقابتی ملی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی احصا شود.

زالی با اشاره به تاکید وزیر تندرستی کشور تاجیکستان به ضرورت توجه به بیماری‌های واگیردار و غیرواگیر، گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هر دو حوزه مرجعیت دارد. در حوزه اندودنتیکس دندانپزشکی دانشگاه، هم در حوزه ملی و هم در حوزه بین المللی یکی از مراجع بسیار مهم است.

وی در خصوص دستاوردهای حوزه دارویی ادامه داد: پنج هزار گیاه شفابخش در تاجیکستان وجود دارد که می‌تواند بستر مناسبی برای مطالعات حوزه دارویی و طب ایرانی باشد. با توجه به برنامه ۲۰۲۵ تاجیکستان برای توسعه فعالیت های دارویی، بنابر نظر وزارت بهداشت، این آمادگی در دانشگاه وجود دارد تا در حوزه داروسازی ارتباطات عمیق آکادمیک، آموزشی و برنامه های مشترک داروسازی با این کشور ایجاد شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داد: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور جزو گروه‌های ۱۲ گانه دانشکده ای دانشگاه است. این مرکز نیز می‌تواند ارتباط خوبی در زمینه تغذیه با دانشکده پزشکی تاجیکستان برقرار کند. بر اساس تفاهم نامه ای که این مرکز با یونسکو در زمینه گسترش گردشگری در حوزه صنعت غذا امضا کرده است، آمادگی کامل برای همکاری در این حوزه وجود دارد. این مرکز با دانشگاه واخنینگن هلند نیز تفاهم نامه ای در زمینه امنیت غذا منعقد کرده است.

وی اظهار کرد: بر اساس تصمیم سازمان غذا و دارو، کمیته تحقیق و توسعه امنیت غذایی به راهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت می کند و این از جمله ظرفیت‌هایی گسترش همکاری با کشور دوست و همسایه، تاجیکستان است.

زالی در ادامه با اشاره به دستاوردهای دانشگاه در حوزه درمان بیماری‌ها خاص و صعب العلاج، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی بزرگترین مراکز درمان سرطان در کشور را در اختیار دارد و پژوهش ها و مطالعات گسترده ای در این زمینه انجام و روش های نوین درمانی به کار گرفته می شود.

وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی کامل دارد در تاجیکستان مرکز بزرگ نورومدولاسیون Neuromodulation برای درمان های نوین از جمله پارکینسون را راه اندازی کند. در حوزه سرطان نیز متخصصان دانشگاه آمادگی به کارگیری روش‌های نوین درمانی و راه اندازی مرکز رادیوسرجری استریوتاکتیک (SRS) در تاجیکستان را دارند.

به گفته دکتر زالی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در حوزه سندرم متابولیک، غدد درون ریز نیز از مراجع آموزش، پژوهشی و درمانی محسوب می شود و یکی از گروه های هفت گانه دانشگاه که با سازمان بهداشت جهانی ارتباط مستقیم دارند مرکز اندوکرین است و دستاوردهای بزرگی از جمله کنترل بیماری‌ها غیرواگیر نظیر گواتر داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ظرفیت های موجود در دانشگاه در حوزه پزشکی ترمیمی، پزشکی ترمیمی پیشرفته، سلول درمانی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی، اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی کامل برای راه اندازی موسسه پزشکی ترمیمی برای درمان بیماران صعب العلاج را در کشور تاجیکستان دارد.

به گفته وی اقدامات خوبی نیز در حوزه سم شناسی در مراکز تابعه دانشگاه صورت گرفته است و بیمارستان لقمان حکیم تنها مرکز درمان و تشخیص مسمومیت ها در کشور است که تجارب و مستندات خوبی را در اختیار دارد. همچنین برای اولین بار در کشور بیمارستان شبیه سازی شده به عنوان ابزار کمک آموزشی در حال راه اندازی است.

زالی با اشاره به امکان تحصیل رایگان در دوره فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای متخصصین تاجیکستانی، ادامه داد: در سال‌های اخیر برای احصای نیازهای آموزش پزشکی کشورهای منطقه، در جهت رفع چالش‌های موجود در مسیر راه اندازی رشته‌های جدید در دانشگاه اقدام و رشته‌های جدید در مقاطع مختلف در دانشگاه تاسیس شد تا دانشجویان خارجی امکان تحصیل در این رشته‌ها را در دانشگاه ما داشته باشند.

وی گفت: در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمادگی کامل دارد دوره‌های کوتاه مدت برای طبیبان و پرستاران تاجیکستانی برگزار کند. باید از ظرفیت های مشترک موجود در هر دو کشور در حوزه گیاه پزشکی استفاده کرد.

در ادامه دکتر عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان با هیئت همراه از زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه در دانشکده داروسازی، آزمایشگاه داروسازی صنعتی، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و شرکت‌های دانش بنیان، آزمایشگاه بیوفارمسی، آزمایشگاه آنالیز، مرکز رشد و فناوری‌های دارویی و مرکز تحقیقات فیتوشیمی بازدید کرد.