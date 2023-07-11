به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری شامگاه دوشنبه در دومین یادواره ملی شهدای دانشآموز با عنوان «لشکر آسمانی» که با حضور بیش از پانصد نفر از اعضای منتخب انجمنهای اسلامی دانش آموزان سراسر کشور در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، بهترین یاران خدا را عاشقان شهادت دانست و اظهار کرد: عشق به شهادت نشانه صدق در ایمان و ایستادن پای ولی خداست، شهادت راه حمایت از ولایت است و کسانی که مشتاق به شهادت باشند تا آخر همراه ولی خدا هستند.
وی، مصداق عینی این مدعا را سیدالشهدا (ع) و یاران شهید ایشان بیان کرد و ادامه داد: پیامبر اکرم میفرمایند «وقتی همه خوبیها به قله میرسد، به شهادت ختم میشود و بالاتر از شهادت رتبهای نیست» و این به آن معناست که یکی از نشانههای مؤمن صادق، دوست داشتن شهادت و انتظار شهادت است.
نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه مظهر تمام شیاطین جن و انس، استکبار جهانی است، دشمن میخواهد جامعه جوان را از خط شهدا جدا کند و تمام برنامههای آنان نیز متوجه این موضوع است اما اگر نسل جوان ما یاد شهدا باشد و آنان را بشناسد نقشههای دشمن راه به جایی نمیبرد.
وی با تأکید بر اینکه جنگی ترکیبی و هویتی علیه جامعه و جوانان کشور به راه افتاده است، گفت: دشمن میداند اگر یاد شهدا در جامعه جاری باشد و فرزندان ما با سبک زندگی شهدا آشنا باشند، دیگر توان سلطه بر آنان را پیدا نخواهند کرد.
حاج علی اکبری، نبرد شناختی ادراکی علیه جامعه و نسل جوان را مهمترین بعد این جنگ ترکیبی دانست و اضافه کرد: یکی از بزرگترین مجاهدتها، ترویج نام و یاد شهدا است و این نقطه مقابل حرکت دشمن است.
وی بیان کرد: یکی از اصلیترین برنامهها در مجموعه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، ارتباط با شهدا بوده و این یک برنامه فوق راهبردی در اتحادیه است که بر همه راهبردهای ما اثرگذار است.
نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه اگر از انجمن اسلامی، یاد شهدا بیرون نیاید یعنی آن انجمن دچار استحاله هویتی شده است، متذکر شد: ترویج نام شهدا یعنی ترویج عفت، غیرت، ایمان، بندگی خدا، زندگی در سایه قرآن و ترویج همه ارزشها در جامعه.
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