به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیر ماه) در حاشیه برگزاری مجمع مجالس آسیایی (APA) با عادل عبدالرحمن العسومی، رئیس پارلمان عربی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف در این دیدار گفت: این اجلاس فرصت خوبی برای دیدار نمایندگان پارلمان‌های آسیایی و مسلمان فراهم کرده است. امروز کشورهای آسیایی در قرن بیست و یکم از لحاظ امنیتی و اقتصادی در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برند و ما معتقدیم این قرن قرن آسیاست؛ از این‌رو حضور شما در این برهه بسیار اثربخش خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما قاره آسیا را یکپارچه می‌بینیم و به‌دنبال دسته‌بندی نیستیم ادامه داد: با این‌حال نمی‌توان نقش مسلمانان را در آینده آسیا نادیده گرفت که این نقش قطعاً بی‌بدیل خواهد بود. ازاین‌رو مهم است که کشورهای مسلمان و عربی، که در ماه‌های اخیر بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده‌اند، رویکرد واحدی اتخاذ کنند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: نزدیک‌شدن کشورهای مسلمان غیرعربی با کشورهای مسلمان عربی می‌تواند در آینده این کشورها، قاره آسیا و در سطح بین‌الملل بسیار مؤثر باشد. اهمیت این موضوع را از زمان برقراری مجدد روابط میان ایران و عربستان دیده‌ایم که می‌تواند روابط کشورهای مسلمان و آسیایی را تقویت کند.

قالیباف افزود: در این بین، تنها رژیم صهیونیستی است که از این اتحاد و همکاری ناراحت و عصبانی است. ما نیز ریشه همه مشکلات و چالش‌های کشورهای اسلامی را رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌دانیم، چنانکه اخیراً نیز جنایات سنگینی را در جنین رقم زده است.

رئیس پارلمان عربی: توافق ایران و عربستان قطعاً به نفع منطقه است

عادل عبدالرحمن العسومی نیز در این دیدار، ضمن تشکر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این دوره از اجلاس، گفت: امیدواریم به واسطه دیدارهایی که در این اجلاس صورت گرفته است، به ملت‌های خود خدمت و با تأمین منافع ملت‌هایمان از چالش‌های جهانی عبور کنیم. سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای این‌چنینی نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان کشورهای ما دارند.

رئیس پارلمان عربی بیان کرد: پارلمان‌های عربی بیانیه‌ای را در حمایت از توافق میان ایران و عربستان صادر کردند. این توافق قطعاً به نفع منطقه خواهد بود. پارلمان‌های عربی از ایجاد آرامش و از حرکت‌های مشترک به‌سمت شکوفایی منطقه حمایت می‌کنند و بی‌تردید هیچ‌گونه تنشی به نفع منطقه نخواهد بود و تغییرات بین‌المللی جاری به ما کشورهای حوزه خلیج فارس حکم می‌کند تا هماهنگی بیشتری بین خود ایجاد کنیم تا از آثار این تغییرات و تحولات در امان بمانیم.

العسومی اظهار داشت: کشورهای عربی از توافق میان ایران و عربستان استقبال کردند، چراکه آثار مثبت زیادی بر منطقه خواهد داشت. اگر اقدامات اجرایی بیشتری در پی این توافق انجام شود، قطعاً می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.