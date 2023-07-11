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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۹:۴۳

قالیباف در دیدار رئیس پارلمان عربی:

نقش مسلمانان را نمی‌توان در آینده قاره آسیا نادیده گرفت

نقش مسلمانان را نمی‌توان در آینده قاره آسیا نادیده گرفت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما قاره آسیا را یکپارچه می‌بینیم و به‌ دنبال دسته‌بندی نیستیم، با این‌ حال نمی‌توان نقش مسلمانان را در آینده آسیا نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ تیر ماه) در حاشیه برگزاری مجمع مجالس آسیایی (APA) با عادل عبدالرحمن العسومی، رئیس پارلمان عربی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

قالیباف در این دیدار گفت: این اجلاس فرصت خوبی برای دیدار نمایندگان پارلمان‌های آسیایی و مسلمان فراهم کرده است. امروز کشورهای آسیایی در قرن بیست و یکم از لحاظ امنیتی و اقتصادی در شرایط ویژه‌ای به سر می‌برند و ما معتقدیم این قرن قرن آسیاست؛ از این‌رو حضور شما در این برهه بسیار اثربخش خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما قاره آسیا را یکپارچه می‌بینیم و به‌دنبال دسته‌بندی نیستیم ادامه داد: با این‌حال نمی‌توان نقش مسلمانان را در آینده آسیا نادیده گرفت که این نقش قطعاً بی‌بدیل خواهد بود. ازاین‌رو مهم است که کشورهای مسلمان و عربی، که در ماه‌های اخیر بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده‌اند، رویکرد واحدی اتخاذ کنند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: نزدیک‌شدن کشورهای مسلمان غیرعربی با کشورهای مسلمان عربی می‌تواند در آینده این کشورها، قاره آسیا و در سطح بین‌الملل بسیار مؤثر باشد. اهمیت این موضوع را از زمان برقراری مجدد روابط میان ایران و عربستان دیده‌ایم که می‌تواند روابط کشورهای مسلمان و آسیایی را تقویت کند.

قالیباف افزود: در این بین، تنها رژیم صهیونیستی است که از این اتحاد و همکاری ناراحت و عصبانی است. ما نیز ریشه همه مشکلات و چالش‌های کشورهای اسلامی را رژیم کودک‌کش صهیونیستی می‌دانیم، چنانکه اخیراً نیز جنایات سنگینی را در جنین رقم زده است.

رئیس پارلمان عربی: توافق ایران و عربستان قطعاً به نفع منطقه است

عادل عبدالرحمن العسومی نیز در این دیدار، ضمن تشکر از میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این دوره از اجلاس، گفت: امیدواریم به واسطه دیدارهایی که در این اجلاس صورت گرفته است، به ملت‌های خود خدمت و با تأمین منافع ملت‌هایمان از چالش‌های جهانی عبور کنیم. سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای این‌چنینی نقش مهمی در ایجاد هماهنگی میان کشورهای ما دارند.

رئیس پارلمان عربی بیان کرد: پارلمان‌های عربی بیانیه‌ای را در حمایت از توافق میان ایران و عربستان صادر کردند. این توافق قطعاً به نفع منطقه خواهد بود. پارلمان‌های عربی از ایجاد آرامش و از حرکت‌های مشترک به‌سمت شکوفایی منطقه حمایت می‌کنند و بی‌تردید هیچ‌گونه تنشی به نفع منطقه نخواهد بود و تغییرات بین‌المللی جاری به ما کشورهای حوزه خلیج فارس حکم می‌کند تا هماهنگی بیشتری بین خود ایجاد کنیم تا از آثار این تغییرات و تحولات در امان بمانیم.

العسومی اظهار داشت: کشورهای عربی از توافق میان ایران و عربستان استقبال کردند، چراکه آثار مثبت زیادی بر منطقه خواهد داشت. اگر اقدامات اجرایی بیشتری در پی این توافق انجام شود، قطعاً می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

کد مطلب 5833444
زهرا علیدادی

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