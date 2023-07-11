سید محمدرضا کاظمی طباء در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مردم شاهین‌شهر به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شاهین‌شهر و میمه بابت تأخیر در اجرا و تکمیل پروژه عمرانی میدان امام حسین (ع) عذرخواهی و کوتاهی پیش آمده عذرخواهی می‌کنم.

وی با بیان اینکه به آقای ابریشمی راد به‌عنوان شهردار و پیمانکار پروژه در این خصوص چندین بار تذکر و اولتیماتوم داده ام، افزود: به پلیس راهور شهرستان شاهین‌شهر و میمه ابلاغ کرده ام از ۱۰ مرداد که آخرین‌مهلت تکمیل این پروژه توسط پیمانکار است، درصورتی‌که پروژه به اتمام نرسید به استناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت تأثیر پروژه در تصادفات سریعاً پیمانکار و شهرداری شاهین‌شهر را مقصر اعلام و آنها را ملزم به پرداخت خسارت به طرفین سانحه دیده کنند.

فرماندار شاهین‌شهر و میمه با بیان اینکه با هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی در حوزه منافع مردم و بیت‌المال عقد اخوت نبسته‌ام، اظهار کرد: به هیچ عنوانی برای ما قصور یا طولانی‌شدن اجرای پروژه‌های عمرانی که پای منافع مردم در میان است قابل‌پذیرش نیست.

وی همچنین به طومار اعتراضی اخیر مردم شاهین شهر نسبت به نحوه توزیع عوارض آلایندگی نیز اشاره کرد و گفت: از سال گذشته که این موضوع توسط اعضای شورای اسلامی شهر شاهین شهر انعکاس داده شد پیگیری لازم از طرق مختلف از جمله استانداری اصفهان و وزارت کشور صورت پذیرفت.