۸ هزار و ۹۰۰ پروژه فعال مدرسه سازی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خان محمدی در همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز اظهار داشت: خیرین در گذشته ظاهراً در بین ما نیستند اما در قلب و جان و ذهن ما برای همیشه حضور دارند و از یاد نمی‌روند.

وی ابراز داشت: جمع خیرین منحصر به فرد است و در حضور این فرشتگان که با دستان زمینی خود کار خدایی می‌کنند سخنرانی و کلامی بر زبان راندن بسیار سخت و مشکل است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، گفت: خیرین مهربان‌ترین انسان‌های روی زمین هستند و خیرین مدرسه ساز در این بین عاشق تعلیم و تربیت دانش آموزان و ساختن آینده، و اساسی‌ترین جریان برای پیشرفت کشور هستند.

وی خطاب به خیرین گفت: حرکت خیرین مدرسه ساز بسیار سریع بود و ما باید تلاش کنیم به شما برسیم. در حال حاضر نیمی از کلاس‌های درس با مشارکت خیران ساخته می‌شود. از این رو هدف‌گذاری کردیم ابتدا پروژه‌های نیمه تمام را تکمیل کنیم و به نقطه‌ای برسیم که خیرین در ساخت همه مدارس مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هدف ما از ساخت کلاس درس و تقدیم به دانش آموزان عزیز در وهله اول ایجاد یک فضای ایمن و استاندارد آموزشی است، اما در واقع مدارس خیری یک الگوی تمام عیار و عملی تعلیم و تربیت است، که سرشار از عطر معنوی و مشی و مرام خیرینی است که در ذهن دانش آموزان نیز جای می‌گیرد.

خان محمدی خاطر نشان کرد: مدرسه خیر ساز محل مشق ایثار، عاطفه، مهربانی و نیکوکاری است، انتظار این است خیرین در کنار مدرسه باشند و بمانند و از ظرفیت آنها در اداره مدرسه نیز استفاده شود.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با تاکید بر اینکه اهداف عالی تعلیم و تربیت با وجود خیرین محقق می‌شود، بیان داشت: با ساخت هر مدرسه جهل نابود می‌شود و زندگی‌ها تغییر می‌کند و رشد و تعالی در وجود دانش آموزان و حتی افراد محله مدرسه شکل می‌گیرد و بسیاری از مسائل جامعه رفع می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش از برنامه ریزی برای بهره برداری از ۱۰ هزار کلاس درس جدید تا آغاز مهرماه و سال تحصیلی خبر داد و گفت: نزدیک به هشت هزار و ۹۰۰ پروژه فعال در کشور داریم که بیش از ۲ هزار و ۵۶۵ پروژه با مشارکت خیران است.

وی تکمیل طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های سازمان نوسازی مدارس و مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور برشمرد و تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبارات لازم و عوائد حاصل از مولدسازی املاک مازاد، پیش بینی می‌کنیم ظرف دو سال طرح‌های نیمه تمام تکمیل و تحویل شوند.

خان محمدی اظهار داشت: در بودجه امسال ردیف اعتبارات مشارکتی با خیرین ۴۳ درصد رشد داشت که بیشترین افزایش را در بین ردیف‌های اعتباری نشان می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی رقم تعهدات خیرین طی دو سال اخیر، گفت: با بودن دانش آموزان صدای زندگی در مدرسه جاری شده و شادی و نشاط طنین انداز می‌شود و این همان چیزی است که خیرین عزیز را به وجد می‌آورد.