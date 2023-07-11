سند تحول سازمان تبلیغات اسلامی با پیوست جهاد تبیین اجرایی می شود

حجت الاسلام منصور باقربیک تبریزی در حاشیه برگزاری آئین معارفه خود در پست مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه ما در حوزه اداره کل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران اجرای سند بالادستی به نام سند تحول سازمان تبلیغات است.

باقربیک تبریزی با بیان اینکه تمام مفاد سند تحول باید پیوست جهاد تبیین داشته باشد گفت: من معتقد هستم خطبه‌های نماز جمعه، سخنرانی‌ها و مداحی‌ها و کارهای فرهنگی همه باید رنگ و بوی تبیینی داشته باشند و دشمنی‌های دشمن را آشکار و دستاوردهای اسلام و انقلاب را روشن کند و بفهمیم و بدانیم که انقلاب و امام و شهدا برای ما چه کرده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با تاکید بر اینکه باید این موضوع روشنگری شود که اگر زحمات امام و خون شهدا نبود جایگاه امروز ما کجا می‌شد افزود: مردم این موضوع را می‌دانند اما تبلیغات منفی دشمن مانع از آشکار شدن این آگاهی‌ها می‌شود و امیدوار هستیم با همکاری همه عزیزان به خصوص آموزش و پرورش بتوانیم گام‌های مؤثری در خصوص آشکار شدن این موارد برداریم.

وی در خصوص حوزه حجاب بیان داشت: در جامعه طبق بررسی‌های صورت گرفته شاید ۷ الی ۱۰ درصد کشف حجاب دارند و برنامه ما این است که اگر خانم‌های مؤمن و محجبه و حتی بانوان کم حجاب به میدان بیایند و با جهاد تبیین در حوزه تحکیم خانواده به خانم‌های کشف حجاب کرده در خصوص ایجاد تزلزل در بنیان خانواده تذکر دهند می‌شود کار فرهنگی مناسب داشته باشیم.

باقربیک تبریزی با تاکید بر اینکه در حوزه حجاب با ببند و بگیر و حاکمیتی کردن موضوع نمی‌شود کاری از پیش برد اظهار داشت: موارد سلبی جای خود را دارند اما بحث ما موارد ایجابی است که با برنامه ریزی صحیح اجرایی خواهد شد.