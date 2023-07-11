۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در اصفهان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجی کاظمی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال گذشته ماهانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مستمری در اصفهان پرداخت شد، اظهار داشت: در حوزه کمک‌های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی ۲۸ هزار میلیارد تومان طی سال گذشته پرداختی داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری در استان پرداخت شد، افزود: این در حالی است که هزینه‌های پنهانی نیز برای این سازمان وجود دارد و در ماه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد هزینه پنهانی داریم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان به هزینه‌های کوتاه مدت این سازمان شامل پرداخت کمک هزینه ایام بستری، بارداری، هدیه ازدواج و … ابراز داشت: سال گذشته در این بخش بیش از ۳۱ میلیارد تومان ماهانه پرداختی داشتیم و در بحث درمان مواردی بعضاً بسیار سنگین است.

حاجی کاظمی با بیان اینکه مهمترین چالش صندوق‌های بازنشستگی تأمین منابع و پایداری آن است، خاطرنشان کرد: پایداری منابع و هزینه‌ها به بودجه‌های دولت سربار شده و این درحالی است که تأمین اجتماعی سازمانی عمومی و غیر دولتی است و بخشی منابع ما از محل سرمایه گذاری‌های شرکت شستا تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: مشکلی که با آن درگیر هستیم تأمین منابع است؛ ۲۷ مورد طبق قوانین نیابتی برای سازمان وجود دارد که دیون دولتی تلقی می‌شود و سال‌های سال جمع شده و امکان پرداخت یکجای آن وجود ندارد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان افزود: اردیبهشت ماه سال گذشته سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد که هدف این نظام چند لایه رسیدن به رفاه و عدالت اجتماعی است.

حاجی کاظمی با بیان اینکه لازم است دولت برای پرداخت دیون پیش‌بینی داشته باشد، ابراز داشت: امسال پیش‌بینی می‌شود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان به دیون دولت اضافه خواهد شد و این در حالی است که دیون معوقه حق بیمه‌ها بالای ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است البته در سال‌های اخیر با تعاملی که بین دولت و مجلس کمک‌های بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی شده و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر تخصیص داده شد.‌

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بودجه دولت نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان مستقیم رد دیون انجام شد، به برخی چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه با تلاش‌هایی که توسط کارشناسان شد برخی از موارد راهبردی ما پیش بینی شده است و در مواردی که قرار بوده حق بیمه‌ها از طریق سارمان امور مالیاتی دریافت شود و ما از ما خزانه دریافت کنیم با رایزنی با نمایندگان مجلس مخالفت خود را اعلام کردیم زیرا برای اجرای این سیستم دریافت حق بیمه باید زیرساخت‌های آن در کشور فراهم شود.‌

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان نحوه محاسبه دیون به روش غیر مرکب را از دیگر موارد چالش زا در لایحه برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: در روش غیرمرکب نحوه محاسبه براساس حق بیمه ۲۰ سال پیش است که ضربه بزرگی به سازمان تأمین اجتماعی وارد می‌شود و پیگیر این مهم در لایحه برنامه هفتم هستیم زیرا روش محاسباتی فعلی به عدالت نزدیک تر است.

حاجی کاظمی ابراز داشت: اگر به چالش‌های کنونی سازمان تأمین اجتماعی توجه نکنیم بحران بزرگی ایجاد خواهد کرد و از جمله آن دیونی است که به حساب دولت واگذار می‌شود و این برای دولت در آینده یک معضل بزرگ خواهد بود زیرا این مبالغ سال به سال بزرگ‌تر می‌شود.