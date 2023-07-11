چشم انداز تقاضای مصرف برق افزایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو آرش کردی گفت و گوی تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: امروز بیشترین میزان مصرف ثبت شده ۷۲ هزار ۵۰۰ مگاوات است و احتمال میرود تا ۷۲ هزار ۷۰۰ و ۷۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات هم پیش برویم.
وی افزود: آنچه که در این روزها برای ما مهم است و وظیفه داریم که آن را انجام دهیم، تداوم خدمترسانی در صنعت برق است به نحوی که مشکلی برای مشترکان برق ایجاد نشود.
کردی تاکید کرد: تمامی همکاران ما در بخشهای مختلف اعم از تولید، انتقال و توزیع به صورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه هستند و تقاضایی که از مردم عزیز و مشترکان به ویژه مشترکان خانگی داریم این است که در موضوع مدیریت مصرف بیش از پیش، کمک و همراهی کنند
مدیرعامل شرکت توانیر در پایان گفت: امسال وضعیت بسیار مناسبتری را به لحاظ تعلق پاداشهای مدیریت مصرف به ویژه در بخش خانگی پیش بینی کردیم که کافی است که ۱۰ درصد مدیریت مصرف کنیم، عدد قابل توجهی ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد و موجب میشود که همه هموطنان ما از نعمت برق برخوردار شوند و ما بدون محدودیت، وظیفه خدمترسانی مان را به نحو شایسته انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: این روزها به علت تدوام اوج گرما در کشور شاهد افزایش مصرف هستیم و روزهای گذشته شاهد شکسته شدن رکوردهای مصرف بودهایم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو آرش کردی گفت و گوی تلویزیونی با اعلام این خبر افزود: امروز بیشترین میزان مصرف ثبت شده ۷۲ هزار ۵۰۰ مگاوات است و احتمال میرود تا ۷۲ هزار ۷۰۰ و ۷۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات هم پیش برویم.
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