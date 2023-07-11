القای «اخراج نوازندگان از ارکستر سمفونیک تهران» قلب واقعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، این بنیاد توضیحاتی را در خصوص برنامه‌های ارکستر سمفونیک تهران ارایه داد.

در توضیح این بنیاد آمده است:

بنیاد فرهنگی هنری رودکی به‌عنوان متولی اداره ارکستر سمفونیک تهران دارای ماموریت‌ها و وظایفی است.

این بنیاد باید «زمینه افزایش کیفی تولید و عرضه آثار هنری» را فراهم کند؛ از سوی دیگر باید به شناخت و به‌کارگیری استعدادهای درخشان هنری بپردازد.

بر همین مبنا و همچنان که پیش از این به اطلاع رسیده بود، آزمون نوازندگی ارکستر سمفونیک تهران، در راستای شناسایی و جذب نوازندگان توانمند، که مسبوق به سابقه نیز بوده، اول و دوم تیرماه برگزار شد.

برای این آزمون ۹۷ نفر، علاقه‌مند به ارکستر و نوازندگان فعلی ارکستر سمفونیک تهران نام‌نویسی کردند که از این میان ۸۳ نفر در روز آزمون شرکت کردند و هیات ژوری متشکل از استادان و پیشکسوتان به ارزیابی نوازندگان پرداخت. آزمونی که مطابق استانداردها و شیوه‌های رایج در تمام دنیاست و امکان شناسایی و معرفی استعدادهای هنری و جلوگیری از انحصار و ارتقای ارکستر که هدف نهایی است را فراهم می‌کند؛ چرا که مخاطب ارکستر سمفونیک تهران شایسته بهره‌مندی از هنر بهترین نوازندگان و در مجموع بالاترین سطح کیفی ارکستر است.

این آزمون به‌صورت عادلانه امکان رقابتی برابر را برای همه علاقه‌مندان به حضور در ارکستر سمفونیک تهران فراهم کرد که در این میان، برخی نوازندگان ارکستر خود را در معرض این آزمون عادلانه و رقابت با استعدادهای جوان قرار ندادند.

پس از برگزاری و با استقبالی که از این آزمون صورت گرفت و همچنین با توجه به سطح بالای نوازندگان پذیرفته شده در آزمون نوازندگی که امکان ادامه فعالیت ارکستر را با ترکیبی تازه و پویا فراهم می‌کرد، در روزهای اخیر، متاسفانه تلاش شد با شانتاژ خبری و «القای اخراج نوازندگان» و قلب واقعیت، ادامه حرکت ارکستر با استعدادهای شناسایی‌شده تحت‌تاثیر قرار گیرد که این موضوع دور از اخلاق و اصول حرفه‌ای است.

خارج از بی‌اخلاقی‌های ذکرشده اما ارکستر سمفونیک تهران با برگزاری موفق آزمون نوازندگی، به کار خود ادامه می‌دهد تا چراغ‌های هنر فاخر، فروزنده و فروزان باقی بماند