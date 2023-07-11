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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

سفیر ایران در ژاپن:

سالانه ۸۰ هزار تن چای خشک به ایران وارد می شود

سالانه ۸۰ هزار تن چای خشک به ایران وارد می شود

ساری- سفیر ایران در ژاپن با اشاره به اینکه ایران رتبه یک تا ۱۰ مصرف چای را دارد، گفت: سالانه ۸۰ هزار تن چای خشک به کشور وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سعادت پیش از ظهر سه شنبه در نشست وبیناری با مسئولان بخش کشاورزی مازندران گیلان به فعالیت شرکت تولیدی کاوازاکی در ژاپن اشاره کرد و اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم برای تولید و برداشت چای در ایران فراهم شده است.

وی با اظهار اینکه میزان قابل توجهی از چای در استان‌های شمالی کشت می‌شود، بومی سازی فناوری تولید و برداشت و فرآوری چای را لازم دانست و گفت: ایران رتبه یک تا ۱۰ مصرف چای را دارد و سه برابر تولید داخلی چای وارد می‌شود.

سفیر ایران در ژاپن متوسط واردات چای خشک به کشور را سالانه ۸۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: این در حالی که ژاپن رتبه ۳۰ مصرف چای را دارد.

سعادت با عنوان اینکه ژاپن صادر کننده چای محسوب می‌شود، تصریح کرد: با بومی‌سازی فناوری چای در زمینه تولید برداشت و فراوری در استان‌های شمالی می‌توانیم به خودکفایی برسیم.

وی متوسط تولید چای خشک در ژاپن تا چهار هزار کیلو گرم در هکتار ذکر کرد و گفت: باید با بومی‌سازی تجهیزات نسبت به ارتقای تولید اقدام کرد زیرا رسیدن به به بهره‌وری تولید و برداشت چای در ایران کاری آسان است.

کد مطلب 5833697

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