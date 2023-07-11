رهایی گروگان و دستگیری آدم ربایان در عملیات ویژه پلیس هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان بیان داشت: در پی گزارش یک فقره آدم ربایی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان بندرعباس، بلافاصله مأموران انتظامی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی اظهارات شاهدان عینی، مشخص شد، افرادی ناشناس با صورت هایی پوشیده و با تهدید، جوان ۳۰ ساله ای را که در یکی از خیابان های شهرستان در حال تردد بوده ربوده و از محل متواری شده اند.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه مأموران حاکی از آن بود که آدم ربایان به دلیل یک سری اختلافات قبلی و با انگیزه اخاذی این فرد را ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند.

جاویدان تصریح کرد: تیم رسیدگی کننده به پرونده ضمن هماهنگی و اخذ دستور قضایی به منظور حفظ جان گروگان، تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی محل نگهداری او و دستگیری عاملان این اقدام شرارت آمیز آغاز کردند.

وی ادامه داد: در ادامه مأموران پلیس آگاهی استان، پس از دریافت اطلاعات لازم و انجام اقدامات تخصصی متوجه شدند آدم ربایان این جوان ۳۰ ساله را به شهرستان رودبار استان کرمان منتقل کرده اند، مأموران در گام بعدی موفق به شناسایی محل نگهداری این فرد ربوده شده و به سرعت برای رهایی وی وارد عمل شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار کرد: دو نفر از عاملین اصلی ربایش که اصالتاً بلوچ بودند پیش از رسیدن پلیس محل را ترک و در استان اصفهان مخفی شده بودند که مأموران با اخذ نیابت قضایی به محل اعزام و با انجام اقدامات گسترده فنی و اطلاعاتی محل اختفای آدم ربایان را شناسایی و در یک عملیات منسجم نامبردگان دستگیر، دو دستگاه خودرو از آنان توقیف و تعداد ۱۳ حساب بانکی متهمان مسدود شد.

جاویدان با اشاره به اینکه گروگان صحیح و سالم تحویل خانواده اش شد، بیان کرد: مردم و خانواده فرد آزاد شده از اقدام پلیس استان به شدت شادمان بوده و از فرزندان خود در مجموعه انتظامی تقدیر کردند.

فرمانده انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس همواره در خدمتگزاری به مردم آماده است و با قاطعیت، اشرافیت و تسلط با این گونه اعمال مجرمانه به طور جدی و قاطعانه برخورد می کند.