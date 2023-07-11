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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

پرداخت ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزند

پرداخت ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزند

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۰ تیرماه به ۳۹۴ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزند قریب به ۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ابتدای سال جاری، شبکه بانکی کشور به ۲۰۴ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۴۱.۲ همت پرداخت کرده است که این میزان رشد ۱۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

صحابی همچنین افزود: همچنین در سال جاری تاکنون ۱۹۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۱۱.۵ همت به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان رشد ۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

مدیر اداره اعتبارات تصریح کرد: بر اساس این گزارش، از تیرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۲۷۷ هزار و ۵۳۶ پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۴۳ هزار و ۶۸۵ نفر به میزان ۱۴.۲ همت تسهیلات دریافت کرده اند.

کد مطلب 5833734

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    نظرات

    • NP IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
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      پاسخ
      والا تسهیلات هم بدن رایگان مجانی که نیست کلی سود بالا و از طرفی ضامن این زمانه برادر برای برادر و برادر برای خواهر و بالعکس ضمانت نمی کنه چه برسه غریبه .

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