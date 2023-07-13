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۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل شبکه بانکی:

بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند

بانک‌ها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند

رئیس‌کل بانک مرکزی پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را مهم و ضروری دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنندبه هیئت انتظامی‌ معرفی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچکس رو در بایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس هر بانکی رعایت نکند حتماً به هیئت انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتماً باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.

فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵‬ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه‬ ۳ ماهه‬ ۱۲‬ درصد، ‬ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه‬ ۱۷‬ درصد، ‬ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال‬ ۲۰.۵‬ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۳ سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.

تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.

فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی مؤثر است.

رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی کشور می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را بر اساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل بگیرد.

گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات دهی بانک‌ها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت برطرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.

کد مطلب 5835444

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    نظرات

    • NP IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      1 0
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      پس بنابراین در رابطه با سود بانکی سال ۱۴۰۲ اطلاعاتی که در گوگل سرچ کسب و مطالعه کردیم کلا اشتباهه اگر اینطور باشه پس همه چیز در گوگل دروغه غیرواقعی و اطلاعات اشتباه غلط نمی شود به گوگل و سایت های داخلی وابسته به گوگل سرچ اعتمادی داشت پس چطوره که همه سایت ها حتی برنامه های داخلی به گوگل وابسته هستن
    • NP IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      1 0
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      بانک ها با هم دست دارند در صورتی که در خود گوگل سرچ کنید درصد همه سودها در سال ۱۴۰۲ به وضوح و کامل توضیح داده شده به ترتیب در تمامی بانک ها نه به حرف ایشون عقود مشارکتی در بانک ها و موسسات غیر بانکی که الان به این بهانه توضیح داده شده والا الان این چیزا مطرح شده جای تعجبه و برخلاف تضاد اطلاعات سایت
    • NP IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      1 0
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      از همه بدتر اینکه وقتی به بانک دولتی مراجعه می کنید برای دریافت تسهیلات به راحتی اعلام می کنند که باید سپرده گذاری بانکی داشته باشی با بانک کار کرده باشی و اگر داشته باشی بعد از بررسی ها گردش حساب سپرده گذاری شما و بقیه شرایط ها وام به شما تعلق خواهد گرفت کلی هفت خان رستم رو باید گذروند برای وام
    • NP IR ۱۳:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      1 0
      پاسخ
      در نهایت خبرگزاری مهر این وام بانکی یا به خودشون اشخاص خودشون میرسه کارمندان بانک یا به قشر توانمند ثروتمند جامعه یا میرسه به اشخاصی مثل خاوری که در نهایت برمی‌دارند کلی ثروت ملی رو درو می کنند به راحتی به هر بهانه ای درمانی پزشکی تا غیره به خارج میرن
    • کارمند ساده IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
      0 0
      پاسخ
      فرزین عزیز مشغولیات بانکها که دراین 30, سال اخیر بنگاه داری بوده را دور زدن شما را فهمیده ، آنها علاوه بر رعایت دستور شما به مشتری می گوید یک حساب مکمل برایتان باز می کنیم و سود بیشتر را دستی حساب و بعد از یک هفته به حسابتان واریز تا کسی نفهمد، درست مثل دور زدن های دیگر از جمله افشای حسابهای تجاری و

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