به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز ظهر سه‌شنبه با حضور رئیس کل و معاونان وی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد. در این نشست که بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تا زمان اجرایی شدن مصوبات شش گانه سفر فروردین ماه رئیس قوه قضائیه به استان، به صورت هفتگی برگزار خواهد شد به بررسی اجرای اقدامات در خصوص کاهش پرونده‌های معوق اختصاص داشت.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست به تبیین بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه پرداخت و با اشاره به تقدیر ایشان از اقدامات کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی، برخی انتظارات مد نظر معظم له را تشریح کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به تبیین برخی از انتظارات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از قوه قضائیه از جمله تاکید بر عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه قضائیه، پرورش نیروهای متخصص، مسئله مبارزه با فساد در درون و بیرون از قوه قضائیه، سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول، احیای حقوق عامه و تأمین امنیت روانی جامعه، تأمین آزادی‌های مشروع، نوع مواجهه با مراجعان و تقویت تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه پرداخت و برخی از مصادیق استانی آن را برشمرد.

وی با اشاره به اینکه موضوع تأمین امنیت روانی جامعه و برخورد با کسانی که از طریق مجازی یا غیرمجازی امنیت ذهنی مردم را بر هم می‌زنند در دیدار سال گذشته رهبری نیز مورد تاکید قرار گرفته بود گفت: در دادگستری کل استان البرز از سال گذشته اقدامات متعددی در این خصوص انجام و بر اصل شناسنامه‌دار شدن گروه‌ها و کانال‌های فعال در فضای مجازی استان تاکید شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز بر ضرورت بهبود تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه با توجه به منویات مقام معظم رهبری تاکید کرد و متذکر شد: در دادگستری کل استان از ظرفیت‌های استانی و همچنین مرکز رسانه قوه قضائیه برای تبیین عملکرد دادگستری استان و همچنین روشنگری در موضوعات مختلف استفاده شده که یکی از مصادیق آن تولید نزدیک به ۳۰۰ محتوای مختلف توسط مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان در سال گذشته بوده است.



تشکیل کمیته پیگیری مطالبات رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه



وی در ادامه دستور تشکیل کمیته‌ای در دادگستری کل استان البرز با عضویت معاونت‌های نظارت و بازرسی، منابع انسانی و امور فرهنگی، حفاظت و اطلاعات و ارزشیابی قضات را داد و خواستار پیگیری مطالبات رهبری و دستورات رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر نحوه برخورد با مراجعان و سلامت کارکنان شد.

اجرای بند اول مصوبات شش گانه سفر رئیس قوه قضائیه از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود که رئیس کل دادگستری استان البرز تدوین ۲۱ گام عملی برای اجرای این بند از مصوبات شش گانه از جمله تشکیل کمیته بازشماری پرونده‌ها، نظارت بر کارشناسی‌ها، تشکیل کمیته مشورتی – حقوقی، برنامه‌ریزی و زمانبندی و اتخاذ راهکارهای تشویقی را بسیار مهم دانست و متذکر شد: باید اقدامات، نتیجه عملی داشته باشد و منتهی به خروجی مدنظر یعنی اجرای مصوبات سفر و کاهش پرونده‌های معوق شود.

فاضلی هریکندی با ترسیم شرایط استان در زمینه پرونده‌های معوق گفت: از نظر پرونده‌های معوق در دادسراهای استان رتبه ۶ کشوری هستیم همچنین به ترتیب در محاکم، دادگاه‌های انقلاب، کیفری، اجرای احکام و تجدیدنظر به ترتیب رتبه‌های پنجم، سوم، هشتم، سیزدهم و هشتم کشوری را داریم.

وی بر لزوم برداشتن گام‌های عملی تاکید کرد و متذکر شد: آسیب شناسی علل ماندگاری پرونده‌های معوق بسیار ضروری است و تشکیل کمیته مشورتی در راستای کاهش پرونده‌های مسن در کنار کمیته نظارت و بازرسی در آسیب شناسی و ارائه راهکارهای عملی مختص هر شعبه می‌تواند راهگشا باشد.

عالی‌ترین مقام قضائی استان البرز با بیان اینکه طبق بررسی‌ها ۲۲ درصد از پرونده‌های استان جزو پرونده‌های معوق است تصریح کرد: طبق بررسی‌ها و آسیب شناسی انجام شده ۵۰ درصد پرونده‌های معوق استان در ۳۲ شعبه متمرکز است که با نظارت و برنامه‌ریزی دقیق در خصوص این ۳۲ شعبه، کاهش محسوس پرونده‌های معوق تا پایان سال دست یافتنی است.