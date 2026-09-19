۱۰ حادثه در کردستان طی ۷۲ ساعت؛ امدادرسانی به ۳۰ مصدوم انجام شد

پیام جلالی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۷۲ ساعت گذشته ۱۰ مورد حادثه در نقاط مختلف استان به وقوع پیوست که با اعلام حادثه، تیم‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حوادث، ۳۰ نفر دچار مصدومیت شدند که امدادگران هلال احمر با حضور در صحنه، اقدامات امدادی و خدمات مورد نیاز را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان ادامه داد: چهار نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و چهار نفر نیز به صورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی همچنین از انجام عملیات رهاسازی برای دو نفر از حادثه‌دیدگان خبر داد و گفت: نجاتگران هلال احمر در جریان این مأموریت‌ها با بهره‌گیری از توان تخصصی و تجهیزات امدادی، عملیات لازم برای نجات و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را انجام دادند.

جلالی با اشاره به مشارکت ۱۰ تیم امدادی و عملیاتی در این حوادث، عنوان کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حوادث حاضر شده و خدمات امدادی لازم را ارائه کردند.

وی با تأکید بر استمرار آماده‌باش نیروهای امدادی در استان، خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی عملیاتی و واکنش سریع در برابر حوادث از اولویت‌های جمعیت هلال احمر است و تیم‌های امدادی کردستان به صورت مستمر برای پاسخگویی به حوادث و خدمت‌رسانی به شهروندان در آماده‌باش قرار دارند.