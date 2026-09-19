به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شیروان در سالن جلسات فرمانداری، با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی در حوزه رفاه اجتماعی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۳۰ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت در شهرستان شیروان با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: برای ۱۱۲ نفر از افراد دارای معلولیت که در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مشغول به کار شده‌اند، پنج میلیارد تومان برای پرداخت بیمه کارفرمایی اختصاص می‌یابد.

وی از اجرای طرح احداث نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این طرح زمینه اشتغال ۶۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند و به هر یک از این افراد ماهانه ۱۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

حسینی با اشاره به اجرای سهمیه سه درصدی استخدام افراد دارای معلولیت، بیان کرد: دومین مرحله این استخدام‌ها در آذرماه برگزار می‌شود و سه هزار و ۹۰۰ نفر در ۴۶ دستگاه به کار گرفته خواهند شد.

رئیس سازمان بهزیستی درباره تأمین مسکن مددجویان نیز گفت: امسال ۱۳۲ واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت در شهرستان شیروان آماده خواهد شد و دست‌کم ۱۹ میلیارد تومان برای کمک به تأمین مسکن این افراد اختصاص می‌دهم.

وی ادامه داد: برای ۴۸ واحد مسکونی باقی‌مانده نیز ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت تا با تکمیل پرداخت، کلید این واحدها به صاحبان آنها تحویل شود؛ همچنین یک میلیارد تومان برای ودیعه مسکن مددجویان شهرستان اختصاص می‌یابد.

حسینی با اشاره به فعالیت مراکز مثبت زندگی در شیروان اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۷۷۹ نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند هستند، اما یک هزار و ۹۹۹ نفر در نوبت دریافت خدمات قرار دارند که با اختصاص اعتبار، این افراد نیز تحت پوشش خدمات قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در شهرستان شیروان ۷۳۹۲ کودک در طرح غربالگری بینایی و یک هزار و ۵۶۵ کودک در غربالگری شنوایی شرکت کرده‌اند.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از تأمین جهیزیه برای ۵۰ درصد ازدواج‌های مددجویان در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای حمل‌ونقل افراد دارای معلولیت نیز سرانه شش میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.

حسینی با اشاره به نیاز ۳۱۷ نفر از افراد دارای معلولیت شیروان به وسایل توانبخشی گفت: برای تأمین ۸۲ قلم وسیله توانبخشی مورد نیاز این افراد، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص می‌یابد.

وی درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز گفت: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و شهری و زنان سرپرست خانوار در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از بیمه رایگان تأمین اجتماعی برخوردار خواهند شد و پس از رسیدن به سن بازنشستگی نیز حداقل مستمری دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح «مراقب همراه» در شیروان خبر داد و افزود: در این طرح زنان سرپرست خانوار جوان یا فرزندان آنها آموزش می‌بینند تا برای کمک به خانواده‌های دارای مشکلات و چندقلویی به کار گرفته شوند.

حسینی همچنین با اشاره به حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان گفت: ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان شهرستان شیروان با اختصاص یک میلیارد و ۲۵ میلیون تومان، کمک‌هزینه ۲۵ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.