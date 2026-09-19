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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

مهار شکستگی خط لوله آب در فاز ۱۱ پردیس

مهار شکستگی خط لوله آب در فاز ۱۱ پردیس

پردیس- مدیر امور آب و فاضلاب پردیس از مهار شکستگی خط لوله ۱۶۰ میلی‌متری آب در فاز ۱۱ این شهرستان بدون وقفه طولانی در تأمین آب مشترکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید یوسفوند، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از مهار و رفع حادثه شکستگی خط لوله ۱۶۰ میلی‌متری آب در فاز ۱۱ پردیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون وقفه طولانی در تأمین آب مشترکان خبر داد.

مدیر امور آب و فاضلاب پردیس با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر وقوع ترکیدگی و نشت آب در این خط لوله اظهار کرد: اکیپ‌های امداد و حوادث آبفای منطقه بلافاصله به محل حادثه در محدوده کلانتری اعزام شدند و با انجام عملیات حفاری، نشت آب را با نصب کلمپ ۱۶۰ میلی‌متری مهار کردند.

وی با اعلام پایداری شبکه توزیع آب در محدوده مذکور، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه شکستگی یا نشت در شبکه آب و فاضلاب، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ گزارش کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

کد مطلب 6951456

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