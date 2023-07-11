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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

برگزاری اختتامیه هفتمین جشنواره «طنز پهلو » با حضور وزیر ارشاد

برگزاری اختتامیه هفتمین جشنواره «طنز پهلو » با حضور وزیر ارشاد

فومن- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن از برگزاری هفتمین دوره جشنواره «طنز پهلو» با حضور وزیر ارشاد خبر داد و گفت: از ۱۵ اثر در این برنامه تجلیل می شود.

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر با عنوان «طنز پهلو ۷» اظهار کرد: این جشنواره به یاد استاد «کیومرث صابری فومنی» گل آقا برگزار می‌شود.

وی به حضور مهمانان کشوری در این جشنواره اشاره و اضافه کرد: «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «فرشاد مهدی پور» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و «ایمان شمسایی» مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد از مهمانان ویژه این جشنواره هستند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن در ادامه به برخی برنامه‌های مراسم اختتامیه این جشنواره اشاره و اظهار کرد: «ناصر وحدتی» از خوانندگان نام آشنای گیلانی اجرای موسیقی این برنامه را بر عهده دارد.

نیک انجام ادامه داد: مراسم اختتامیه ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ تیر ماه در مجتمع فرهنگی هنری سید الشهدا (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار می‌شود.

وی افزود: داوری آثار دریافت شده در حال انجام بوده و در نهایت به ۱۵ نفر از برگزیدگان در ۵ بخش شعر، نثر، داستان کوتاه، کلیپ و کاریکاتور طنز تجلیل می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: شناسایی هنرمندان جوان سراسر کشور در حوزه شعر و نثر طنز از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

کد مطلب 5833797

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