برگزاری اختتامیه هفتمین جشنواره «طنز پهلو » با حضور وزیر ارشاد

یوسف نیک انجام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه ششمین جشنواره ملی نگاهی به طنز معاصر با عنوان «طنز پهلو ۷» اظهار کرد: این جشنواره به یاد استاد «کیومرث صابری فومنی» گل آقا برگزار می‌شود.

وی به حضور مهمانان کشوری در این جشنواره اشاره و اضافه کرد: «محمد مهدی اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «فرشاد مهدی پور» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و «ایمان شمسایی» مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد از مهمانان ویژه این جشنواره هستند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی فومن در ادامه به برخی برنامه‌های مراسم اختتامیه این جشنواره اشاره و اظهار کرد: «ناصر وحدتی» از خوانندگان نام آشنای گیلانی اجرای موسیقی این برنامه را بر عهده دارد.

نیک انجام ادامه داد: مراسم اختتامیه ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲۳ تیر ماه در مجتمع فرهنگی هنری سید الشهدا (ع) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار می‌شود.

وی افزود: داوری آثار دریافت شده در حال انجام بوده و در نهایت به ۱۵ نفر از برگزیدگان در ۵ بخش شعر، نثر، داستان کوتاه، کلیپ و کاریکاتور طنز تجلیل می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان ادامه داد: شناسایی هنرمندان جوان سراسر کشور در حوزه شعر و نثر طنز از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشنواره است.