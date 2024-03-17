عباس حسین نژاد دبیر جشنواره طنز و رسانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدیپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی عباس حسیننژاد را بهعنوان دبیر هشتمین جشنواره ملی طنز و رسانه منصوب کرد.
مشروح اینحکم به اینترتیب است:
«انتظار میرود با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، مشارکت حداکثری اهالی رسانه و فضای مجازی در حوزه طنز را در این دوره رقم بزنید.
محمد مهدی اسماعیلی در اختتامیه هفتمین دوره این جشنواره عنوان کرد که گل آقا دوران طلایی طنز کشور است و ملی شدن جشنواره طنز پهلو ضروریست و وزارت فرهنگ آماده حمایت ویژه از طنز پردازی و هنرمندان است و فومن مرکز طنز کشور خواهد بود.»
حسیننژاد ضمن دعوت از تمامی طنزپردازان برای شرکت در این رویداد ملی، گفت که برنامهریزیهای لازم را برای برگزاری هشتمین دوره جشنواره ملی طنز و رسانه (طنز پهلو)، یادمان مرحوم کیومرث صابری فومنی، انجام شده و اختتامیه این جشنواره در اردیبهشت ۱۴۰۳ در شهر فومن زادگاه گلآقا برگزار خواهد شد.
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