پاسخگویی پلیس تهران به ۹۴ درصد از مطالبات شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اردلانی، با اشاره به آمار عملکرد مثبت مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ تهران بزرگ، در پاسخگویی به مطالبات شهروندان تهرانی، اظهار داشت: مأموران عملیاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در نوزدهمین روز از تیر ماه امسال، ضمن پاسخگویی به ۹۴ درصد از تماسهای فوریتی و مطالبات شهروندان تهرانی، بیش از ۱۷ هزار از این تماسها را پیگیری کرده و به صورت عملیاتی به آن رسیدگی کردند.
وی افزود: کل پیامها و تماسهای ارسالی و گرفته شده با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ قریب به ۴۰ هزار فقره بوده که اپراتورهای این مرکز پاسخگوی تمامی آنها بوده و بیش از ۴۰ درصد این تماسها را، مورد بررسی میدانی قرار گرفته است.
اردلانی گفت: طی روز گذشته، بیش از ۲۲ هزار تماس نیز شامل سوالاتی بوده که شهروندان از پلیس داشتهاند که تمامی این سوالات در قالب مشاوره، از سوی کارشناسان تخصصی این مرکز پاسخگویی شده است. در رتبه بندی موضوعی تماسهای صورت گرفته با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، ۵۳ درصد از تماسها مرتبط با موضوعات پلیس پیشگیری و ۴۲ درصد نیز مرتبط با مأموریتهای پلیس راهنمایی و رانندگی و مابقی تماسها مرتبط با سایر موضوعات بوده است.
وی با اشاره به این مطلب که ۱۴ درصد از تماسهای گرفته شده با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ فاقد صحت و ضرورت بوده است، تصریح کرد: شهروندان باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که در عملیاتیهای پلیسی ۱۱۰ که رسیدگی به امور فوریتی شهروندان است، زمان اهمیت ویژه ای دارد و در صورتی که تماسهای غیر ضروری تلفنهای این مرکز را مشغول نگه دارد، این امکان وجود دارد که یک تماس ضروری به پلیس وصل نشود، پس نیاز است شهروندان از برقراری تماسهای غیر ضروری با این مرکز خودداری کنند.
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