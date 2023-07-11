تذکر رعایت حجاب به صورت اصولی به نوجوانان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن امان اللهی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری رویداد تخصصی پوشش ایرانی اسلامی اظهار داشت: مجموعه‌هایی مانند ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سپاه ناحیه امام حسین علیه السلام، فرمانداری اصفهان و دیگر نهادها در راستای تقویت عفاف و حجاب در مراکز بزرگ اصفهان همکاری دارند.

وی با بیان اینکه ما برای ترویج عفاف و حجاب و ارائه تذکر به افرادی که حجابشان دارای اشکال است، افرادی را به صورت تخصصی آموزش دادیم، ابراز داشت: این امر در مراکز شلوغ و پرتردد از جمله سیتی سنتر که کنسرت‌های زیادی نیز برگزار می‌شود بسیار مؤثر بوده و نتایج خوبی را به همراه داشته است.

مدیر مجموعه دختران آسمان با بیان اینکه دعوت از دختران نوجوان برای حضور در جلسات مجموعه نیز در دستور کار بوده است، ابراز داشت: برای این امر بهترین فضاها مورد استفاده قرار گرفته و مشاوره‌های خوبی نیز به این دختران ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در شهر اصفهان برخی از افراد وظیفه تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب را دارند، گفت: ما برای این افراد ضابط نیز دوره‌های تخصصی را برگزار می‌کنیم و هر ماه یکبار این جلسات برگزار می‌شود.

وی افزود: باید به صورت اصولی به جوانان و نوجوانان حجاب و عفاف را یادآور شد و از این رو باید این امر تخصصی باشد.

حجت‌الاسلام امان اللهی با بیان اینکه نمایشگاه تخصصی پوشش ایرانی اسلامی در اصفهان برپا شده است، ابراز داشت: فضای این نمایشگاه به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گرفته و قرار است در قیمت فروش لباس مناسب پوشش ایرانی اسلامی با تخفیف به خریداران داده شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اقدامات در راستای ایجاد حس مسئولیت اجتماعی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اصفهان نیز گفت: برای این امر در کنار تذکر لسانی جلسات اغنایی برای دختران و خانواده‌هایشان در دستور کار داریم که هر ۲ هفته یکبار برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام امان اللهی در ادامه با بیان اینکه ما در حوزه فرهنگ‌سازی حجاب و ارادت فعالیت می‌کنیم اما هیچ نهادی حمایتی از ما نداشته است، ابراز داشت: ما هیچ منبع مالی نداریم و حتی یک اتاق هم برای قرار دادن وسایملان نداریم اما برخی از مراکز بخش خصوصی از جمله سیتی سنتر در این زمینه همکاری‌های خوبی را داشتند.