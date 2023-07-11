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۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

فرمانده انتظامی البرز:

دشمن به دنبال سست کردن بنیان خانواده است

دشمن به دنبال سست کردن بنیان خانواده است

کرج- فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اینکه دشمن با استفاده از حربه‌های مختلف به دنبال سست کردن بنیان خانواده است، گفت: پلیس در مقابله با بی حجابی برابر قانون عمل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند ظهر سه‌شنبه در همایش چادرهای آسمانی که به صورت همزمان با سراسر کشور در سالن اجتماعات پلیس البرز برگزار شد، اظهار کرد: امروز دشمن درصدد ترویج بدحجابی، برداشتن غیرت دینی و رواج بی‌عفتی در جامعه با استفاده از ابزارهای مختلف و شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای است که همه مردم و مسئولان باید با این پدیده مقابله کنند.

سردار هداوند تصریح کرد: در بحث عفاف و حجاب ۳۲ دستگاه وظیفه و مسئولیت دارند و ۳۰۰ مصوبه توسط شورای عالی فرهنگی در این خصوص ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: تقویت و پاسداری از آزادگی، غیرت دینی، حجاب، عفاف، امر به معروف و نهی از منکر از شاخصه‌های فرهنگ در جامعه اسلامی است.

فرمانده انتظامی استان البرز خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها در بحث عفاف و حجاب آنچنان که باید اثرگذار عمل می‌کردند اقدام نکرده‌اند و باید بیش از پیش به این مهم بپردازند.

این مقام ارشد انتظامی گفت: مسئله حجاب دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و مؤلفه‌های گوناگونی همچون منزلتی، شخصیتی و رفتاری تشکیل شده و از منظرهای مختلفی می‌شود به آن نگریست.

وی ادامه داد: حجاب در برقراری امنیت و آرامش روانی جامعه و استحکام بنیان خانواده نقش بسزایی دارد و زنان در حریم حجاب می‌توانند با خیالی آسوده در جامعه حضور یابند و به فعالیت‌های اجتماعی مفید بپردازند.

سردار هداوند در پایان با اشاره به لزوم توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: اگر بخواهیم جامعه‌ای سالم داشته باشیم باید فریضه مهم و واجب امر به معروف و نهی از منکر را احیا و بر اجرای آن پافشاری کنیم.

کد مطلب 5833856

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