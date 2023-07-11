نمادهای پرتقاضای بورس در روز ریزش ۳۰ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز بیش از ۳۰ هزار واحد ریزش داشت اما در این روز ریزشی هم برخی از نمادها وضعیت خوبی داشتند که در زیر چند نمونه را بیان می‌کنیم:

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه

ولتجار، تکنار، خفناور، چافست، غشان، نوین، ثامان، ناما، رتکو

بیشترین حجم معاملات به نسبت کل سهام شرکت

خفناور، بتهران، ناما، ساذری، رتکو، نوین

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت

ناما، خفناور، زفجر، غفارس، نوین

نمادهای پرتراکنش و پرتقاضا

ونیرو، کگاز، ثامان، غشان، چافست، لابسا، زفجر، قچار، نوین