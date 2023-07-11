آموزش عمومی بخشی از نگاه ویژه ایران به حوزه کودک و نوجوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر دوشنبه ۱۹ تیر، با غلامعلی ملاح معاون وزیر آموزش پاکستان و حمید نیازی مدیرکل آموزش پایه و مراکز یادگیری محلی کشور پاکستان، دیدار کرد.

غلامعلی ملاح معاون وزیر آموزش پاکستان در ابتدای این نشست گفت: احساس می‌کنم ایران خانه دوم من است. تلاش‌های شما در دهه‌های گذشته برای توسعه فضای آموزش کودکان و نوجوانان قابل ستایش است و این برای ما بسیار جذاب است. ما در پاکستان برنامه‌های مشابهی در وزارت آموزش و پرورش و علوم و فناوری داریم، اما چالش اصلی ما کودکان بازمانده از تحصیل هستند که ما روی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم و امیدواریم در آینده هیچ کودکی از تحصیل باز نماند.

وی ادامه داد: همکاری بین دو کشور می‌تواند در زمینه برنامه‌های درسی، تربیت معلم و توسعه شغلی آنها و آزمون‌ها و سنجش باشد که در زمینه تربیت معلم و نحوه ارتقای مهارت‌های آموزشی و روش تدریس و توسعه آن همکاری داشته باشیم.

سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش، عالی‌ترین سند رسمی آموزش عمومی است

در ادامه حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: آموزش عمومی بخشی از نگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران به حوزه کودک و نوجوان است. برنامه‌ای که قبل از تولد کودک تا زمانی که وارد دانشگاه می‌شود را در بر می‌گیرد. اینجاست که نقش خانواده و معلم خود را نشان می‌دهد. از سویی خانواده در تربیت فرزندان حائز اهمیت است و از سوی دیگر معلم به عنوان محوری‌ترین عنصر در آموزش عمومی این نقش را برعهده دارد. ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش داریم که عالی‌ترین سند رسمی آموزش عمومی ما را شامل می‌شود.

او ادامه داد: این سند بر اساس ایدئولوژی و اعتقادهای همراه با روش‌های روز نوشته شده است و معلم، محور تعلیم و تربیت و مدرسه بهترین محل برای تربیت کودک و نوجوان در کنار خانواده قرار می‌گیرد و به عبارتی مدرسه خانه دوم کودک تلقی می‌شود فعالیت‌های فوق برنامه کمک به آموزش عمومی کودکان و نوجوانان می‌کند. این فعالیت‌ها در کنار فعالیت‌های رسمی که آموزش عمومی است قرار می‌گیرد و امروز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مظهر برنامه‌های فوق برنامه وزارت آموزش و پرورش است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس سن، علایق، سلیقه‌ها و ذائقه کودکان و نوجوانان برنامه‌های ادبی و هنری متناسب با نیازهای آنها برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. از آنجایی که پرورش فکر در دستور کار ما قرار گرفته است، بنابراین کتاب، محور همه فعالیت‌های این مجموعه است. ما از کتاب شروع کرده با کتاب ادامه و در انتها با کتاب خاتمه می‌دهیم. ما از فناوری‌های روز دنیا مانند انیمیشن، موشن و هنرهای تجسمی برای انتقال مفاهیم آموزشی برای مخاطبان خود بهره می‌بریم. در این مجموعه مهارت‌های مختلفی را کودکان و نوجوانان ما می‌آموزند. ما به دنبال تعیین نقش برای دختران و پسرانمان هستیم. نقشی که در خانواده می‌توانند ایفا کنند و نقشی که در اجتماع می‌توانند داشته باشند.

آموزش به کودکان بازمانده از تحصیل

در ادامه حمید نیازی مدیرکل آموزش پایه و مراکز یادگیری محلی کشور پاکستان گفت: اولین بار است که از ایران بازدید می‌کنم. آموزش پایه در مدارس محلی پاکستان، در واقع آموزش‌های غیررسمی است. ما ۵۲ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل داشتیم و با سعی و تلاش در نظر داریم تا دو ماه آینده یعنی ۳۰ ژوئن بنا به دستور وزیر این رقم را به صفر برسانیم.

وی ادامه داد: ۳۰ روز طول می‌کشد تا اطلاعات مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل را از شهرها و روستاهای مختلف جمع‌آوری کرده و برنامه‌ریزی کنیم. در نظر داریم از سازمان‌های مختلف و غیردولتی کمک بگیریم و هر مؤسسه‌ای که بتواند ۳۰ دانش‌آموز را در محلی جمع‌آوری کند ما برای آنها یک معلم خواهیم داشت و امیدواریم که بتوانیم این طرح را به نتیجه برسانیم.

ضرورت دیپلماسی کودک و نوجوان

در ادامه فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: اینجا ستاد اصلی برنامه‌ریزی و مدیریت مراکز آموزش‌های غیررسمی ایران در سراسر کشور است.

وی ادامه داد: هدف اصلی فعالیت‌های اینجا توسعه عدالت فرهنگی و پرورشی در تمام مراکز ایران است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هزار و ۳۹ مرکز در سراسر کشور دارد که همه مراکز به کتابخانه کودک و نوجوان مجهز هستند. همه فعالیت‌های این مراکز از کتاب شروع می‌شود و پایان می‌یابد. غیر از کتابخانه‌های ثابتی که این مراکز دارند از کتابخانه‌های سیار و پستی نیز در سراسر کشور بهره‌مند هستیم. در کتابخانه‌های سیار خودروها به صورت کتابخانه، خدمات خود را به نقاطی که مراکز کانون وجود ندارد می‌رسانند و ارائه خدمات می‌دهند. در کتابخانه‌های پستی نیز علاقه‌مندان از طریق پست کتاب را دریافت و از همان طریق به کتابخانه باز می‌گردانند. ما در حال حاضر ۱۲ میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌های سراسر کشور داریم. مجموعه کتابخانه‌های ما که بیش از هزار کتابخانه است؛ مساحتی بالغ بر ۴۰ هزار هکتار را در بر می‌گیرد و بچه‌ها در این مراکز خدمات ادبی، فرهنگی و هنری را نیز در کنار کتابخانه‌ها دریافت می‌کنند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: همچنین حدود ۴ هزار مربی با تخصص ویژه کودک و نوجوان در این مراکز، خدمات ارائه می‌کنند. ما در هر مرکز غیر از فعالیت کتابخانه‌ای بیش از ۶۰ نوع خدمات فرهنگی و هنری به کودکان ارائه می‌دهیم. علاوه بر این در کنار این فعالیت‌ها ۴۴ مرکز داریم که به بچه‌های با نیازهای ویژه، خدمات ارائه می‌کنند. یکی دیگر از فعالیت‌های ما در حوزه علوم و فناوری، محیط زیست و نجوم است و سالانه صدها جایزه در جشنواره‌های مختلف بچه‌های ما دریافت می‌کنند. از جمله جدیدترین خدمات ما، آموزش‌های فناوری نانو و هوش مصنوعی است.

فلاح گفت: تجربیات بسیار خوبی با برخی از کشورها در این حوزه داریم و علاقه‌مندیم این تجربیات را با کشور پاکستان نیز به اشتراک بگذاریم. یکی از مهمترین شاخص‌ها، دیپلماسی کودک و نوجوان است و این ظرفیت میان دو کشور وجود دارد و در این زمینه آماده همکاری هستیم.

وی در پایان صحبت‌های خود برگزاری مسابقه نقاشی بین کودکان ایران و پاکستان را به شکل آزمایشی پیشنهاد کرد.

وقتی در ایدئولوژی دینی مشترک هستیم، مرزها بی‌معنا هستند

در ادامه محمدرضا کریمی‌صارمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: اعتقاد شخصی من این است که وقتی در ایدئولوژی دینی مشترک هستیم، مرزها بی‌معنا هستند. معاونت تولید کانون وظیفه‌اش تأمین محتوا برای کتابخانه‌های کانون است. کانون با بیش از ۶۰ سال عمر توانسته بیش از ۳ هزار کتاب تولید کند. در حوزه سینما، فیلم و انیمیشن نیز ۴۶۰ اثر تولید شده است. کانون در حوزه سرگرمی و بازی نیز به ۳۰۰ عنوان بازی رسیده است.

وی ادامه داد: در کنار آن جشنواره بین‌المللی انیمیشنی دارد که ۲۶ سال از عمر آن می‌گذرد و در رده الف جهانی قرار دارد. علاوه بر این‌ها دارای هفت دستگاه تماشاخانه است که تمام فعالیت‌های کانون را به مناطق مرزی برده و در آنجا به نمایش می‌گذارد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پل ارتباط میان مدرسه و خانواده است.

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: ضمن تأمین محتوا در خانواده‌ها استعدادها را شناسایی کرده و هدایت می‌کنیم. به دلیل مشترکات گروه سنی و سیستم تعلیم و تربیت در ایران و پاکستان می‌توانیم در حوزه سرگرمی تولیدات مشترکی داشته باشیم. ما آمادگی خود را برای در اختیار گذاشتن منابع مکتوب و تصویری در پاکستان اعلام می‌کنیم.

دختران نقش بسیار مهمی در تمدن‌سازی دارند

در ادامه سمیه‌سادات ابراهیمی مشاور امور زنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در کانون معتقدیم که دختران نقش بسیار مهمی در تمدن‌سازی دارند، به‌واسطه این‌که تربیت‌کنندگان نسل‌های آینده هستند. از همین جهت برنامه‌های جدی در حوزه توانمندسازی دختران از طریق نقش‌دهی و هویت‌سازی آنها داریم. از طریق فعالیت‌های مختلف بسترهایی را فراهم می‌کنیم تا دختران مسائل خود را تشخیص داده، طرح و حل کنند. یکی از آن فعالیت‌ها رویداد دختران نوجوان اثرگذار ایران با رویکرد حل مسئله است. چون معتقدیم از این طریق به توانمندی، صلاحیت و شایستگی‌های فردی پی برده و به خود باوری رسیده و از این طریق می‌توانند مسائل اجتماعی را نیز حل کنند و ما نیز به تقویت ایمان و امید به دخترانمان کمک می‌کنیم.

وی ادامه داد: آماده‌ایم که تجربه‌های خودمان را در زمینه کنشگری دختران با کشور دوست و همسایه پاکستان به اشتراک بگذاریم.

معیار توسعه در دنیا آموزش است

در ادامه مراسم علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: دغدغه‌ای که شما در باسواد کردن بچه‌های کشور خود دارید، بسیار ارزشمند است. معیار توسعه در دنیا آموزش است و هر کشوری که آموزشش صد درصدی باشد می‌شود گفت کشور قدرتمندی است. این‌که در کشور شما مانند کشور ما به مسئله آموزش اهمیت داده می‌شود و دغدغه مسؤولان، کودکان و دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل هستند، بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: جای دارد از بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) یاد کنم. در سال ۱۹۷۹ زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد یکی از اولین دستورهای ایشان در آن زمان راه اندازی نهضت سوادآموزی بود. نهضت برای میان‌سالان و بزرگ‌سالانی بود که سواد نداشتند و امام دستور دادند تا همه پای کار بیایند و امروز نرخ بی‌سوادی در ایران به کمترین عدد خود در طول سال‌های گذشته رسیده است. به امید روزی که همه کودکان دنیا با سواد شوند.

در پایان این نشست حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نشان کانون پرورش فکری را همراه با محصولات کانون با حق کپی‌رایت برای گسترش و انتشار بیشتر به معاون آموزش پاکستان اهدا کرد.